廁所洗煲撞爆洗手盆　連登仔憂維修費嚇到失眠　網民：蕾神之錘？

除非是獨居，否則半夜食宵夜後清洗廚具，多會想辦法減低聲浪避免打擾家人。近日有網民在連登討論區發文，指昨晚煮完麵到廁所清洗煲時，不小心「跣手」將煲掉到瓷製洗手盆中，即時撞穿了洗手盆底部，他擔心要支付大額維修費，嚇得整晚睡不着。經專業人士檢查後，師傅開價索3000元維修費，事件總算告一段落。



有連登仔網上發文，指深夜在廁所洗煲時「跣手」，撞破了洗手盆底部，擔心要付高昂維修費。（連登討論區圖片）

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樓主昨晚在連登討論區發文，表示自己半夜煮即食麵當宵夜，其後到洗手間洗煲，卻不慎「跣手」將整個煲掉到洗手盆內，導致洗手盆穿了個大洞。由於洗手盆旁邊是雲石枱，樓主擔心維修時需連雲石枱更換，便向網民問價，估計大約需花多少錢，又指當晚「嚇到我瞓唔X到」。

樓主續指，自己只是租客，因此撞破洗手盆時非常「崩潰」，擔心要付巨額維修費。直至今午，樓主再於帖文留言，表示已經找到師博維修，索價3000元，亦不忘繼續自嘲，「大家都可以繼續笑我，因為真係太XX」。

帖文引來網民熱議，不少人得知樓主經歷後爆笑，「望到幅相瞬間笑咗，瞬間醒晒」、「懷疑個煲係雷神戰錘」、「呢個post可以警惕下租樓唔好拎硬嘢去廁所洗」、「影到盆底有隻貞子咁」、「點解煲會去廁所洗」。

何文田居屋戶主訂製上下層櫃做工人房 網民批不人道：似瞓棺材咁【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



同類「工人房」裝修並不罕見！有網民曾在裝修群組看到，有居屋戶主訂製了一款分有上下兩層的櫃，其中上層供外傭姐姐爬上去做休息室的。設計引來網民熱論，有人批評不人道「當姐姐係奴隸」，但亦有人指屋主已盡力為外傭提供私人空間。



櫃放置在客廳的位置，分為上下層，下方有一條收藏入內的樓梯，相信是給外傭爬上上層。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）