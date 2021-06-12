客人包K房慶生玩「蛋糕大戰」　地氈家具全是忌廉　職員看到傻眼

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-12 22:00

生日派對上有蛋糕是正常不過的事，但如果蛋糕不是用來吃，而是用來玩，甚至將忌廉塗滿整個慶生現場，的確令人看得傻眼！內地1條影片近日熱爆網絡，片中1群年輕人在KTV（卡啦OK）包廂內舉行狂歡生日派對，還上演了「蛋糕大戰」，導致地板、地氊、牆壁、家具等都佈滿忌廉，場內人更是全身舖了忌廉而變白，有人因地板太滑而跣倒在地，有職員看到房內情境即被嚇到崩潰，呆立當場。影片一出即被大量網民怒轟，大罵片中人糟蹋食物，將自己快樂建築在別人痛苦之上，亦有人關注賠償問題，支持店方追究到底。

內地1條影片近日熱爆網絡，片中1群年輕人在K房內舉行生日派對，還上演了「蛋糕大戰」，導致地板、牆壁等都佈滿忌廉，有人因地面太滑而跣倒在地。（影片截圖）

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有內地網民早前於重慶1間KTV內拍到令人震驚的一幕，從影片可見Ｋ房的牆壁掛了着汽球，房內有1個逾10層高的蛋糕架，但所有蛋糕都沒了，四周全都是忌廉，地板、地氊、梳化、茶環境、家具都佈滿忌廉。包廂中至少有2名渾身是忌廉的男子，從到腳無一倖免，連几、牆壁等全都沾了忌廉，連地氊被遮蔽看不清原有圖案，而房內人亦全身變白。

K房內有逾10層高的蛋糕架，但所有蛋糕已被清空，相信被人拿來互擲玩耍，網民炮轟浪費。（影片截圖）

其中1名白衣男子疑因地面太滑而難以站穩，索性坐在地上用屁股滑行，另1名男衣男則走到他背後，用力推着他滑到K房外。而外面走廊及另1間K房亦是一片狼籍，KTV職員只能呆站在一旁欲哭無淚。

影片曝光後即引發網民熱議，不少人鬧爆涉事年輕人浪費食物，「蛋糕這麼好的食物就這樣被糟蹋了」，網民又替員工感心痛，「奶油很難清理，沒清乾淨容易發霉」。不少網民更關心賠償問題，「沒有幾千蚊，KTV能放人嗎？」，亦有人表示試過在地毯留下兩塊蛋糕印，都被收了500元清潔費，支持店方一定要追究賠償責任。

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內地部份省巿在孩子到了12歲時，就有擺「開鎖」宴的傳統，惟近年興起生日宴愈來愈豪，變成炫富鬥豪，隨時要一擲數十萬元大排筵席。（新華社）

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山西太原1名12歲女生在五星級酒店擺生日宴，會場布置得很豪華。（新華社）

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外國1名網民上傳3歲侄女的生日蛋糕照片，引來網民熱議。（Twitter圖片）

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