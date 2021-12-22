王力宏被爆渣男　港妻對老公由埋怨變讚顧家　網民：力王救咗你爸

【王力宏／李靚蕾／「蕾神戰力王／離婚／偷情／約炮】藝人王力宏被前妻李靚蕾爆料指約炮及召妓，「優質藝人」形象一夜盡毁，事件震驚華文社會。有香港網民日前於討論區發文表示，王力宏事件令其媽媽開竅，指她以前經常埋怨老公「搵錢少，又嫌佢唔出聲好悶」，但王力宏爆出桃色醜聞後，媽媽立即「轉軚」稱「其實我屋企嗰件都算係咁，咁多年嚟都好顧家」。樓主向爸爸覆述媽媽心聲時，原以為爸爸會很開心，怎料只是「嗯」了一聲，再沒有其他表示。帖文隨即引起熱議，有人笑說「力王（王力宏新稱號）救咗你阿爸」、「可能你阿爸內心好興奮」。



網民斤王力宏在社交平台故意營造幸褔家庭形象。（李靚蕾IG圖片）

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王力宏宣布離婚後，前妻李靚蕾以近5000字長文擲出震撼彈，斥其約砲、召妓，其後雙方以社交網站文章「對決」，網民稱李靚蕾為「蕾神」，王力宏則封為「力王」，「蕾神戰力王」現時結果是蕾神完勝，力王認錯道歉求饒，並且宣布暫時退出娛樂圈。

有網民於香港討論區以「王力宏事件真係令到阿媽開竅」為題發文表示，以前媽媽經常埋怨老公「搵錢少，又嫌佢唔出聲好悶」，不過爸爸有個很大的優點，就是很顧家，永遠不會與媽媽吵架。

樓主指出，媽媽以前也有聽王力宏的歌，覺得他是好男人，但這幾天聽到媽媽與三姑六婆於電話聊天時，改口批評王力宏「有幾衰、有幾壞」，更突然說「其實我屋企嗰件都算係咁，咁多年嚟都好顧家」。他第一次聽到媽媽稱讚爸爸，於是向爸爸覆述，原以為爸爸會很開心，怎料只是「嗯」了一聲，再沒其他表示。

網民紛紛留言猜測樓主爸爸其實很開心，只是將感受藏在心中，「Uncle心裏很高興」、「你爸心諗：『唔係你估』」、「你老豆話而家先識貨，哈哈」、「顧家男人通常都係放喺心入面」，不過亦有人認為「你老竇被你阿媽怨咁多年，點會仲理佢講咩呢，算係咁都唔算讚啦，點會理呀，可能佢諗，轉頭咪又繼續怨呢樣嗰樣」。亦有人指「沒有比較就不知誰好」，如果以王力宏為標準，相信很多「壞男人」都能得到平反。

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