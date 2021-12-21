王力宏暫退娛樂圈　黃安賀短時間搵到「新工」　網紅瘋狂抽水

【王力宏／李靚蕾／離婚／偷情／約砲】藝人王力宏連日來被前妻李靚蕾爆料愛約炮、召妓，「優質偶像」形象盡毀，王力宏最終在昨午（12月20日）道歉，稱「男人還是應該承擔起所有的責任」，並會暫時退出娛樂圈。不過，一眾網民未有因此放過王力宏，大批KOL乘機「抽水」，藝人黃安亦發文調侃，貼出同名同姓運油車駕駛員的照片，恭喜王力宏這麼短時間就找到「新工作」，連台灣新北市消防局也加入戰線，順便宣傳家居安全意識，「火勢熄滅，辛苦了，大家一定要注意居家的用火用電安全」。



網民斤王力宏在社交平台故意營造幸褔家庭形象。（李靚蕾IG圖片）

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王力宏日前匆忙從北京返回台灣「救火」，黃安昨日於微博發文貼出一張台灣中油運油車車尾照片，上面貼着寫了「駕駛員王力宏」的紙，調侃「恭喜王力宏這麼短時間，就找到新工作了！加油，你是最棒的！」，引來網民留言「踩多腳」，「充分說明王力宏是老司機，擅長開車」、「幸好是開汽車，如開火車一定會出軌的」。

王李雙方連日來深夜隔空交火，網民熬夜也要追劇情，現今事件暫告一段落，台媒「東森娛樂」小編於王力宏facebook道歉文留言笑說，「謝謝力宏麵（面）對！今晚小編可以好好睡覺了嗎」，「國道公路警察局」亦湊熱鬧指「熬了太多夜了，記得不要疲勞駕駛」。

一眾YouTuber及KOL同樣不輸蝕，「菜朝」留言表示「因為您，我現在玩車應該暢行無阻了，謝謝！」，「鬼才阿水Awater」取笑王力宏的中文水平，「這篇的中文明顯與上一篇截然不同，恢復到寫歌詞的水準了！至於答不出來的問題只要放棄回答就沒事了，Nice Try（好嘗試）」，而以情話「撩人」影片竄紅的「波特王 Potter King」則說「都把自己搞成魚死網破了，要不乾脆直接說我就渣，然後比個讚」，網民紛紛對「抽水」留言按讚。

網紅、網民大力「抽水」▼▼▼

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