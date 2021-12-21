王力宏離婚｜道歉文被指「抄襲」　網民曬對比圖恥笑：請給公關費

【王力宏／李靚蕾／蕾神】藝人王力宏被前妻李靚蕾爆出軌、約炮、召妓風波引全城連日追看，事件延燒3天後，他昨日（12月19日）「左思右想」終於發文道歉，稱「男人還是應該承擔起所有的責任」，並宣布暫時退出娛樂圈，而李靚蕾亦表示「不會告了」，事情暫告一段落。不過其道歉聲明卻被不少人批評毫無誠意，內文更似乎「參考」了網民留言，因而引起網上熱議，有的揶揄稱「記得給人家公關費」，亦有網民認為，道歉聲明都是差不多，王力宏沒有特意抄襲。



王力宏終發文正式向李靚蕾道歉，並宣布暫時退出娛樂圈。（王力宏微博圖片）

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經幾輪網絡交戰，李靚蕾連夜重錘出擊後，王力宏昨午終於發聲明道歉，指「左思右想」後認為男人還是應該承擔起所有責任，「我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯」，並向李靚蕾、父母及孩子道歉，稱暫時退出娛樂圈工作，留時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。他又稱會將房子過戶到李靚蕾的名下，全程參與及承擔撫養教育孩子的費用，最後再次道歉，「此事肯定主要是我處理不當，再次向大家道歉」。

王力宏昨日（19日）「左思右想」終於發文道歉，稱「男人還是應該承擔起所有的責任」，並宣布暫時退出娛樂圈（王力宏FB截圖）

不過這篇「左思右想」下的帖文，卻被眼利網民質疑內容是「參考」來的，並貼出有人在前一篇帖文下的留言，教他如何拆解風波，包括「對不起所有人，對不起社會大眾」、「未來會努力盡到父親應盡的責任，全力滿足、彌補」、「這件事對前妻和孩子們造成的傷害，我會負起所有的責任」、「都是我一個人的責任」、「暫停所有演藝工作，努力修補家庭關係」等，不少用字和說法都跟王力宏的聲明很相似。

有人在前一篇帖文下的留言，教他如何拆解風波，包括「對不起所有人，對不起社會大眾」、「未來會努力盡到父親應盡的責任，全力滿足、彌補」等，不少用字和說法都跟王力宏的聲明很相似。（王力宏

有網民笑言是「抄作業」，指原來王力宏真的有認真看留言，又揶揄「力宏要記得給人家公關費啊」、「一開始就應選他當公關才對」。不過亦有網民指，道歉聲明都是差不多，認為王力宏沒有特意抄襲。

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