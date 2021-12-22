何詩蓓膺最佳女泳手│何詩蓓獎金原來已多到咁　可以Full Pay買樓

【何詩蓓／獎金／破世界紀錄／游泳／自由泳之后】2021年絕對是香港「混血女飛魚」何詩蓓的豐收年，除了在東京奧運取得兩面銀牌、於國際游泳聯賽助所屬泳隊贏得總冠軍，更在世界短池游泳錦標賽奪得200米及100米自由泳金牌，成為世界冠軍，並刷新200自世界紀錄。而她亦在游泳短池世錦賽中，獲選今屆最佳女泳手。



成為世界冠軍，究竟何詩蓓在國際賽獲得多少獎金呢？原來已相等於一般港人工作30年的收入，金額隨時可以「Full Pay」買樓，非常可觀。



先數何詩蓓於東京奧運比賽成績，當時她取得女子100米及200米自由泳兩面銀牌，每面銀牌獲恒基精英運動員計劃頒發250萬港元獎金，即共500萬港元。

重溫「女飛魚」何詩蓓在東京奧運奪銀一刻▼▼▼

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之後何詩蓓到歐洲參加國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）的常規賽及季後賽，並於12月總決賽幫助所屬泳隊Energy Standard贏得總冠軍。據游泳媒體《Swim Swam》推算，何詩蓓在這季聯賽共獲195,625美元（約153萬港元）。

來到12月底，何詩蓓在世界短池游泳錦標賽奪得女子200米及100米自由泳金牌（獎金各1.5萬美元，約12萬港元），更刷新了200自世界紀錄（獎金5萬美元，約39萬港元），又在女子400米自由泳取得銅牌（獎金1.05萬美元，約8.2萬港元），計及男女子4 X 50米自由泳接力獎金，何詩蓓共獲得9.13萬美元（約71萬港元）獎金。

即睇何詩蓓於世界短池游泳錦標賽封后一刻▼▼▼

何詩蓓參加世界短池游泳錦標賽200米自由泳決賽，以0.12秒刷新世界紀錄。（Getty Images）

總計3個國際賽事，何詩蓓已獲得724萬港元。以2021年第3季港人每月入息中位數20,000元計算，何詩蓓獎金相等於一般港人工作362個月、超過30年收入。而724萬港元這數字，已可隨時「Full Pay」買入兩房甚至三房單位，非常厲害。

以上數據只供參考。

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