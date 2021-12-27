IKEA親自示範平價改造法　百呎納米樓變型格公寓　藏大量收納空間

10㎡單身小公寓，自帶全套家具，月租金只要約7港元。日站君聽到這一連串的關鍵詞，只想問：這真的不是單身黨的快樂天堂嗎？但這麼好的事，怕是只能想想吧？並不，日本IKEA宜家家居（是的，果然是它）真的給你造出來了！



宜家7元迷你住宅：小房間的巨大潛力

今年11月底，日本宜家發布了它們的全新計劃——「Tiny Homes」。顧名思義，就是推出了小戶型或者說迷你戶型，但這次日本宜家用這僅有10㎡的公寓，展示出了小房間也能有巨大的潛力。

首先，我們來了解一下「Tiny Homes」的基本信息。宣傳廣告貼上開誠佈公的直接寫明了房間有10㎡大小（約107呎），月租只要99日元（≈6.76港元），換算下來一天只要幾毛錢，講真這些信息足以驚掉我們的下巴了，但除此之外更令人震驚的是，它的地理位置在東京的新宿！哦？這麼快就想預訂了嗎？別急，我們要拿起冷峻的目光好好審視一下這個10㎡的公寓，真的有外媒說的那麼絕嗎？跟隨著小鯊魚，我們在宜家改造之前，先來領略一下這個小房間。

進入房間我們可以清楚的感受到，這個房間無處不透露著冷清且狹窄的氣質。雖然是Loft，層高足夠高，但依舊彌補不了它過窄的缺陷，房間寬度甚至只能容納兩個成年男子。二層的臥室部分面積還可以，但可能想要2米大床的願望要破滅了。但別灰心，我們再來看看其他空間。淋浴與廚房部分的情況好像稍微樂觀一些，比小鯊魚想像得寬敞多了。但當小鯊魚過於龐大的身形進入到衛生間中，又讓我們開始不安了起來，它真的關得上門？

別看就是這麼個小地方，宜家帶著它的設計師大手這麼一揮，它「面目全非」了……（點擊放大瀏覽改造前後對比圖）▼▼▼

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搭眼一看前後對比圖，拋開房間細節，我們最直觀的能感受到小房間變得溫馨了，屋內的家具變多了，卻沒有雜亂無章。但這些信息依舊沒有消除我們的疑問：這裡確定可以睡覺洗衣做飯，還有打電動嗎？日站君只有一句話：別看它小，但空間利用超一絕。那麼，咱們就一點一點的來說。

首先改造之後進門的這一刻會發現空間被許多家具填滿了，頓時有了「家的感覺」。就開門這一瞬間，你會接收到關於房間佈局的很多信息，比如說設計師的左手邊藏著廚房，身體後側就是衛生間等等。鏡頭一轉，我們便看到了層高2米多的多功能置物架，因為空間有限，所以它不僅可以儲雜物還可以放置衣物，也可以充當書架。而且在它的右下角還有一個書桌，可以辦公學習使用。但別看書桌小，關鍵時刻它可以伸縮成為一個可招待朋友的二人餐桌。接著向房間的內側走，能看到角落裡的單人沙發，剛好夠一人獨居使用，但它也與書桌一樣，可以「變形」成為一張單人床，以備不時之需。沙發的對面放置著三層置物架，微波爐安置在了最下面一層，合理利用了空間。而在置物架兩側的便是衛生間與廚房。然後我們來到需要爬上樓梯才可以到達的臥室。可以說雖然面積不大，但應有盡有。

OK好了，到此為止房間的情況基本就是這樣，然後到了我們最最關心的話題：價格！這次視頻裡涉及的所有軟裝都來自於宜家，價格當然也相當平民。比如說2米多高的置物架折合港幣需要1000出頭。可折疊書桌也僅僅需要數百元，三層置物架685港幣。床上一系列加起來不到2000元，整個房間最貴的只有沙發，需要4500元。所有的家具加起來還不到7000元，怎麼樣有點心動了嗎？

宜家可移動微型住宅 只要30萬人民幣

不少網友聽說宜家最新推出的Tiny Homes，都表示宜家已經不是第一次涉獵「迷你住宅」這一領域了。的確，Tiny Homes也讓日站君想起來，在今年年初宜家與其他品牌聯手推出的一款名為Boho XL的「可移動的微型住宅（類似房車）」。與這次Tiny Homes相同的是，Boho XL也是實際使用的面積不太大，大約17.4個平方，起售價很低，為4萬7美元，但空間利用超一絕！

那我們再來回憶一下這個超級「房車」吧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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首先屋內所有的陳設也都來自宜家，整體感覺就是溫馨舒適。進屋後，右手邊就是一個開放式的小廚房。木質的防水檯面利於循環再造，底下看上去十分有質感的深色櫥櫃，還是用廢棄的塑料瓶製成的！走出廚房就會看到牆邊的折疊桌，這款折疊桌也可以隨意伸縮使用，以便於招待朋友和客人。不得不說，宜家推出的每一個小空間都考慮到了年輕人的小型聚會場景。比如說旁邊的沙發與戶外的野餐區也同樣的提供了聚會空間。最後，也就是房間最深處是一張大床，雖然房間面積不大，但必須做到的是床足夠的大足夠舒適。我們總理所當然的認為面積小的房間，它的設備以及佈局就會很草率。但其實，在這麼一個只有十幾平米的住宅中，衛生間都能做到乾濕分離。左側衛用右側沐浴，洗漱台也挺符合人體工學的設計，不禁感嘆，是設計讓小空間多了無限可能。除此之外，大家也無需擔心收納問題，設計師也在迷你住宅中多處藏有收納空間。無論是床邊的小櫃子還是床下的空間，都能收納衣服以及雜物。想想看，如果能住進像Tiny Homes或者Boho XL這樣的房間，也算是住進了各位單身黨夢想的獨居小天堂了！

其實，宜家推出Boho XL這款房車的初衷，就是希望「任何地方的任何人，都能過上承擔得起、同時又環保的生活！」而Tiny Homes的推出，更是表現出了「小空間也有無限可能」。如果我們留心觀察，關於「迷你住宅」的課題研究不僅僅只有宜家。前些年隈研吾老師也曾設計過一個「移動住箱」，還獲得了當年的Good Design大獎。而MUJI的首席設計師深澤直人也曾推出過一款名為「MUJI Hut」的微型房屋。這一切必定與當下的社會形勢有很大的關聯，在房價高昂上漲的今天，可能大部分的年輕人要耗費半生的時間才能買得起一套合適的住宅，在背負上巨額房價的同時也有種束縛自由的壓迫感。那何不換一種方式，換一種心態，換一種決定，讓小型住宅也成為未來的一種選擇呢！

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