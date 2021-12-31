台灣另類人口統計　山羊座最長壽　邊個星座30歲前死亡比率最高？

每個人都會經歷生老病死，台灣衛生署統計室及健保局一項另類人口統計發現，屬山羊座的人最長壽，平均壽命近75歲，白羊座的人則較早逝，平均壽命為73.43歲。是次統計另包括非自然死亡比率、短壽率（小於30歲）及夭折率（小於1歲）；在短壽率方面，巨蟹座於30歲前不幸死亡的比率高達5.06%，為12星座中最高，較排名最低的山羊座多出1.64個百分點。



台灣衛生署統計室及健保局曾以12星座統計2006年死亡人口，當年台灣死亡人數為135,071人。統計結果顯示，屬山羊座、水瓶座及天秤座的人較長壽，去世時平均年齡達74歲以上。白羊座、金牛座及獅子座較短壽，去世時平均年齡約73歲。

計算非自然死亡比率，最高的前3名為雙子座、白羊座及人馬座，其中雙子座高達10.4%。而水瓶座、山羊座及雙魚座比率較低，水瓶座只有8.74%。

短壽率方面，5.06%巨蟹座於30歲前就不幸死亡，為12星座中最高，較排名最低的山羊座多出1.64個百分點。

此外，屬獅子座的人較大機會於滿1歲前夭折，夭折率高達0.95%；山羊座的夭折率最低，只有0.64%。

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