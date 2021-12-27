港人飲酒量創16年來新低　啤酒、紅酒以外港人最愛這種酒

每逢聖誕佳節，又或是喜慶日子，不少人都會飲酒慶祝。到底香港人飲酒量多定少、與其他國家比飲酒量如何？哪種酒最受港人歡迎？以下為你一一拆解。



根據衛生署估計，本港2020年純酒精飲用量達1,627萬公升，相當於8.6個標準游泳池，比2004年增加。不過，同期人口數目增加14%，增幅遠超飲酒量。值得留意的是，由於各款酒類飲品的酒精含量不一，例如啤酒的酒精含量為5%，紅酒及烈酒則分別為12%及40%，因此衛生署以純酒精含量計算。

自2018年起，港人飲酒量急跌。以純酒精飲用量計算，由人均2.85公升跌至2020年的2.46公升，跌幅達15.9%。

衛生署推算港人純酒精飲用量和人均飲酒量時，包括收藏、訪港旅客飲用等，實際飲酒量可能更少。

到底港人飲酒量與其他國家地區比是多定少？2018年間港人平均飲用2.85公升酒，在亞太地中排第14。亞洲地區中老撾飲酒量最多，人均10.7公升，其次是韓國和越南，分別是人均9.7公升和8.7公升。

到底港人最多飲用哪種酒呢？根據統計處進口數據，除了啤酒、紅酒等常見酒類外，蘋果酒、梨酒、蜂蜜酒等發酵飲料的進口量排第三，有638萬公升。其次白酒及日本清酒亦有約380萬公升進口。

單計進口啤酒及麥酒，今年首10個月的淨進口量為1億升，2021年中15歲或以上的人口為654.5萬，每人16升啤酒，相等於近50樽330毫升裝啤酒。

最後提提大家，根據衛生署建議，不飲酒人士不應因為相信飲酒有可能改善健康而開始飲 酒。如選擇飲用酒精飲品，應節制甚至戒酒以減少與酒精相關的危害。任何時候都不要暴 飲。