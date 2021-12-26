解決肌膚問題只需28日？了解皮膚更新週期原理才能從根本改善膚況

不少品牌和美容療程也聲稱28天可以解決肌膚問題，讓我們相信28天就等於皮膚更新的週期！但是為什麼是28天？為什麼我的雀斑和痘印過了28天還在？讓我們了解一下皮膚更新週期的原理吧！



了解皮膚更新週期就才能針對解決肌膚問題。（示意圖／資料圖片）

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皮膚更新就是新細胞取代死去細胞的過程

我們的皮膚簡單分為皮下組織、真皮層和表皮層，而其中的表皮層從內到外更分為基底層、棘層、顆粒層和角質層。 皮膚更新週期就是表皮層的最深的基底層形成，然後逐漸移到皮膚的最上層（角質層），直至最後脫落的過程。整個過程大約需要28至40天，所以不少品牌也採用這個概念作為宣傳口號。

不一定是28天！年齡的增長會有影響

皮膚更新週期會隨着年齡的增長而變慢，也受生活習慣、護膚品和其他外來因素所影響。嬰兒正快速成長中，所以他們的皮膚細胞更新速度是成人的兩倍，而且看起來光滑幼嫩。到了20至40歲期間，週期就會變成大約28天，所以廣告上的28天也不完全是錯！但是當年齡繼續增長到50歲時，皮膚的更新週期就會變成60至90天，所以年長的肌膚也顯得較暗沉和粗糙。

皮膚更新週期會隨着年齡的增長而變慢，也受生活習慣、護膚品和其他外來因素所影響。（示意圖／GettyImages）

皮膚更新的週期內可以解決的問題

為什麼過了28天肌膚問題還存在？因為28天只是表皮層更新的週期，所以能解決的問題也是有限於表皮層發生的表象。 既然如此，可以在更新週期內可以改善的問題有什麼呢？

1. 老舊角質引起的暗沉乾燥

代謝減慢讓老舊角質無法自然脫落，堆積成厚厚的角質層，導致暗沉和乾燥等問題。在皮膚更新週期內，適當地去角質和加強保濕能有助代謝，經過更新週期後，皮膚狀態就能有所改善。

28天是表皮層更新的週期，把握這段時間也能改善部分皮膚問題。（示意圖／GettyImages）

2. 黑色素沉澱

黑色素細胞分佈在於表皮層的最底，即是基底層，受到剌激時，例如紫外線和內分泌的改變，就會開始製造黑色素。美白產品的原理就是阻隔黑色素的形成，或者加速角質代謝，所以要看到美白產品的成效，也要等待皮膚的更新週期喔！

3. 乾紋細紋

乾紋和皺紋有什麼分別？乾紋是表皮層上質層乾燥而造成，而皺紋就是真皮層的問題，成因包括老化、日曬和長時間的生活習慣。只要加強皮膚保濕，在皮膚更新週期就可以改善乾紋問題，但若說到面上的皺紋，就沒有這麼簡單了。

要從根本改善皮膚代謝，應在生活習慣上入手，保持飲食健康和睡眠充足，加上適量運動，由身體狀態著手令肌膚也更健康。（示意圖／GettyImages）

如何令皮膚代謝速度加快？

要從根本改善皮膚代謝，當然要在生活習慣上入手，保持飲食健康和睡眠充足，加上適量運動，由身體狀態著手令肌膚也更健康！

日常護理上，加強保濕也是非常重要，因為當角質層處於缺水狀態，角質細胞就無法正常代謝脫落。此外，定時溫和去角質也能促進代謝，減少老舊角質層堆積，令皮膚更明亮。 但去角質的頻率不要太高，特別是敏感肌的朋友，一週最多兩次就很足夠，否則可能令皮膚變得脆弱乾燥。

陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。（作者提供）

作者簡介：



陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全問題。



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