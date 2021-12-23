A片是錯的！49歲女教師稱教性知識　13歲仔被誘上床有罪惡感求助

傳授性知識有很多方法，不必「親身教學」。高雄1名13歲單親少年參加當地關注弱勢兒童課後輔導課程時，認識到1名49歲陳姓老師，因緣際會下他暫住老師家中。2人有晚聊天，老師問少年有沒有性經驗，少年說自己是處男，但平日有偷看AV來學習性知識，未料老師說「A片演的都是錯的」，「你若想知道正確性知識我可以教你」。少年之後先後2次敲老師房門「求教」，均發生性行為。事後少年有罪惡感，向社工透露事件，社工報警揭發事件。日前，高雄地檢署決定以依妨害性自主罪起訴老師，但希望法官判緩刑。



女教師告訴13歲男生，如果想學性知識可以向老師求教，男生事後2次敲門求教，均發生性關係。（示意圖／Getty Images）

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案情指，13歲少年來自單親家庭，他小六起到當地一家兒少關懷協會上課輔班，並在那認識到49歲的陳姓女老師。該機構專向例如單親、低收入或隔代教養的弱勢兒望提供學習機會，主張青少年兩性純潔教育、生命教育與愛滋防治及性侵害防治等。

媽媽長期外出工作賺錢，少年每天放學都留在協會自習，上國中後他加入了棒球隊。2018年寒假營訓時，球隊提供的住宿欠佳，他便問相熟的陳老師，可否暫住她的家。老師也是單親扶養女兒，問准阿強母親後同意讓他入住。

少年住入老師家中，有晚2人聊天，老師突然問他有沒有性經驗及如何學習性觀念。阿強認是處男：「但我有偷偷看過A片。」老師說「A片演的都是錯的性觀念」，叫他不要再看，「如果你想學，我可以教你」。惟當時她的女兒還在家中，希望等到女兒不在時再指導。

案情指，女教師在「教學」期間，與男學生性交及口交。（示意圖／Getty Images）

案情指，幾天後阿強見老師女兒離家，敲老師房門說「我想學」，老師明白他在求教，便入房和他發生性行為，包括性交和口交。再過幾天，阿強再敲老師的門，表示還有不明白的地方，「我還是有點不懂」，兩人再次性交。事後阿強想到自己和可以當自己媽媽的老師性交2次，覺得有罪惡感，便將事件告訴社工，案件終被揭發。

老師作供時，原本否認和男生性交，辯稱阿強打棒球後筋骨痠痛，只是幫她按摩，沒做過分的事。去到第二次作供老師才承認真有其事，稱回家想了一想，她教導許多單親孩子走上正途，第一次作供犯慌張才否認，但她的確做錯，必須承擔責任，已和阿強及母親以15萬台幣（約4.2萬港元）達成和解。

由於老師過去很照顧阿強，他事後亦向檢察官求情，希望暫緩起訴處分（緩起訴時間一到，效力等同不起訴處分）。高雄地檢署偵查後，考慮2人供詞，認定老師犯罪，按例依妨害性自主罪，與未滿14歲男女性交，罪成可判3年以上、10年以下有期徒刑，與緩起訴條件不符。檢方決定照樣起訴，但阿強沒有造成嚴重心理創傷，母子二人都已原諒老師，故希望法院判緩刑，讓她有機會改過自身。

（綜合）