車主寫感性文貼車頭避抄牌　詳列生活使費求放過好爆笑：生活逼人

為了避過抄牌罰款的危機，你可以去到幾盡？網上流傳一張照片，顯示有貨車司機在車頭擋風玻璃窗位置，貼上數張「陳請書」，動之以情地求警方放他一馬，「生活逼人！問心無愧！」、「我已經盡力！公司車好快走」，甚至詳細列出其家庭的生活支出。照片引起網民熱議，有人笑言「10個有一個唔抄就已經賺」，但有的認為見到這情況只會抄得更厲害。



有司機在車頭擋風玻璃窗位置，貼上數張紙條，指「生活逼人！問心無愧」，因家人等錢開飯，希望警員可以手下留情，「抄少張當幫忙」。(FB「車cam L(香港群組)」)

近日有網民在Facebook群組「車cam L(香港群組)」上載有關照片，一部停泊在路邊的貨車上，有人將3張寫滿字的紙條貼在擋風玻璃窗上，並有一個P牌標誌。紙條的主人自稱是「賢仔」，寫道「為咗抄牌，你可以有幾盡」，並指「生活逼人！問心無愧」，因家人等錢開飯，希望警員可以手下留情，「抄少張當幫忙」。

賢仔又稱，自己只求生存，「唔好以為我搵好多錢！屋企就快連租都冇得交」，並詳細列出每月收入與支出，如日薪僅390元、一家三口使費8000元，包括屋租、水電煤費等，「信不信由你，唔係我無計，求求你留手」。

司機動之以情地求警方放他一馬，甚至詳細列出其家庭的生活支出。(FB「車cam L(香港群組)」)

帖文一出即引來大量網民關注賢仔情況，有人慨嘆好心酸，又指計起來賺錢都不夠付生活開支；不過大部份人都不看好此做法，「寫咁多實抄得仲勁」、「唔好諗住合理化違泊行為」、「一睇做運輸得390蚊日就知假啦」。有網民就建議賢仔直接轉工，「每月得幾千蚊，做保安同譚仔姐姐都唔止」。

有網民就指，曾在天水圍遇過「賢仔」，「佢用咗呢招好多年」、「話說賢仔都p牌咗十幾年啦」。