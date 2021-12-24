請人刷單、即日出糧？HKTVmall踢爆求職騙案　網民：1個字就知假

即日出糧、多勞多得，屋企返工月入1至2萬元？求職騙案手法層出不窮，近日經常有人在facebook各類專頁帖文，甚至透過WhatsApp廣發訊息，聲稱HKTVmall請「線上客服」，但實際工作是「刷單」，以高佣金騙取受害人墊支刷單，實質乘機騙財。

HKTVmall今日（24日）在fb專頁澄清，呼籲網民留意這些招聘「100%是求職騙案」，是有不法份子扮成該公司的人員，「又想呃錢」，列出多點細節叫網民小心，強調該公司「絕不會要求任何人幫手落單」。許多網民都說看過類似的招聘貼文，更指其實一看就知道是假，尤其是「叫『亲』就知假嘢啦」。



不時有人冒認HKTVmall請人「刷單」，HKTVmall於fb專頁澄清「100%是求職騙案」。（「HKTVmall」fb專頁圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

近日有人在多個招職社交專頁上傳許多關於HKTVmall及友和YOHO的招聘廣告，聲稱聘請「跟單人員」、「網民助理」、「下單助理」之類，取不同的職位名稱，說明是為相關公司工作。當中羅列的條件，例如彈性上班時間、即日出糧、在家工作月薪可達2萬元等，實際其實是內地較為流行的幫商家「刷單」，為網店提高交易量及瀏覽量，或者直接騙中伏者的錢。HKTVmall及友和YOHO過去曾發文澄清有關招聘內容是造假，呼籲巿民小心不要受騙，但相關貼文仍斷在網上出現，不時有人中招。

據了解，騙徒要受害人到網站墊支刷單，而貨款並非直接支付給HKTVmall或友和YOHO等公司，而是轉到其他戶口，騙徒其後連同5至10%佣金支付給受害人，最初幾次任務都沒有異樣，甚至有仿真度極度的手機程式可供使用，令受害人深信不疑，為博取更多佣金而支墊巨額刷單，甚至不惜供貸買貨，最終非但佣金無着，連本金亦追討無門，損失慘重。

其中1名 21歲無業女子，去年12月應聘為「刷單員」，幫商家買時裝及名牌手袋，為賺取貨款的5%佣金，即是約3.6萬元，借貸及透支信用卡現金去刷單11次，最終1個月內損失73萬元。

HKTVmall今日（24日）在網上貼文，呼籲網民留意這些招聘「100%是求職騙案」，「唔好再信呢啲聲稱刷單搶單代購即日出糧嘅工作」，交代指現時許多不法份子利用社交媒體、電話短訊及WhatsApp等冒認HKTVmall請人。

HKTVmall展示假招聘資料：

HKTVmall指不法份子「偽造HKTVmall商業登記證及員工證、偽冒HKTVmall公司電話來電顯示、抄襲HKTVmall刊登極相似嘅招聘廣告」，是想叫中招的求職者幫手買貨落單以提升銷量，「又想呃錢」。他們澄清銷售數據100%來自顧客訂單，不會請人幫手落單，「無可能叫人出資購買產品以提高銷量」，呼籲民眾別相信任何非官網、官方fb專頁發布的招聘廣告，及別向第三方平台、帳戶、可疑人士等提供個人資料或錢，如果有懷疑應向執法部門求助。

HKTVmall呼籲民眾別相信任何非官網、官方fb專頁發布的招聘廣告。（資料圖片）

專頁上傳了數張照片，展示「假招聘」人士提供的資料，竟然有偽造的商業登記證，其中假的招聘貼文就寫明是「HKTVmall招聘（線上）客戶服務員」、「負責線上處理商家訂單」、「即日出糧、多勞多得」、「居家工作」等的資料。另一張就是有人和招聘者用ＷhatsApps聯絡，對方標示為商業帳戶，更講明工作是「幫商家增加商品做銷量提升」、「係幫HKTVmall的商家」。

有網民表示，過去都曾舉報這些求職帖文，直言「見過都覺得假」，「HKTVmall 幾時變咗淘寶呀，連張BR（商業登記證）都整埋出嚟」、「BR咁重要嘅嘢，點會咁輕易傳出去俾別人睇」、「間公司咁嘅名，點解會覺得係真」、許多網民均指上面的招聘都有一個大疑點，就是用了簡體字的「親」，「叫『亲』就知假野啦」。

警方提醒，如求職者只能透過WhatsApp等社交媒體接觸公司及受聘，被要求申請貸款、報酬異常優厚等，須先了解公司背景。另外，切勿輕易提供身份證副本及資料，尤其是簽合約前並無需要，及勿將銀行戶口借給親戚朋友以及陌生人，以免被用作非法用途。

（綜合）

👇👇👇點擊看素顏女生表演「巫術級」化妝👇👇👇