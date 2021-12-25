客貨車尾門未關好　十幾隻燒鵝飛出馬路　網民讚跌得靚：仲可以食

2014年12月24日平安夜，當中灣仔曾經發生解款車在路中「跌錢」事件，「天降橫財」當然非常轟動！事隔7年臨近聖誕的日子，秀茂坪就有客貨車疑因未妥善關好車尾門，一邊行車一邊見到一盤盤燒鵝飛跌出路面，場面狀觀。該片段引起網上熱議，不少人都笑問司機是否在派聖誕禮物，亦有網民關注「點解可以全部（燒鵝）都冇倒轉咁勁？」，笑言因燒鵝沒有直接觸地面，因此看來「仲可以食」，但亦有人質疑燒鵝可能沾上塵埃，未有乾淨。



轉燈開車之際，車尾門突然打開，至少10盤燒鵝跌出車外，散落地面。（影片截圖）

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有網民將相關片段分享到facebook「車cam L（香港群組）」，據車Cam片段顯示，事發於本周三（22日）早上約7時，1輛銀灰色客貨車駛至寶達邨附近街道，當轉燈開車之際，車尾門突然打開，至少10盤燒鵝飛跌出車外，一盤盤散落地面。客貨車駛離1至2個車位，司機才驚悉尾門大開，立即倒車回來查看，其後有人下車把一盤盤燒鵝拾回放到車內。

影片引來大量網民熱議，有人笑言司機應該是「提前派聖誕禮物」、「我想即場試下個半邊燒鵝髀」；有網民就質疑司機是否拾回後照常送往酒樓，「都係照送貨，照上枱，照收錢，無事發生過」，揶揄「正呀！隻鵝入口好有死氣口煙勳味」、「走地燒鵝」；有人就錯重點稱「睇個樣好似成日跌咁、又跌得靚、又冷靜退好架車執返」、「勁在全部(燒鵝)無倒轉，仲可以食」、「司機以前做開空軍？空投物資？」。

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