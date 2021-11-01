食物跌落地3秒執返可以食？民間智慧竟然係錯！專家警告千祈唔好

日常生活中，許多市民都遵循著食物的「3秒定律」，當食物不慎掉在地上，只要在3秒內撿起，仍能安心食用，對此傳聞，台灣衛生福利部28號在facebook發文闢謠，並警告落地無論幾秒「立刻有細菌附著」都不能吃。



食物落地真有3秒定律嗎？台灣衛福部日前在facebook專頁發文指出，食物掉落到地面上，無論幾秒，馬上就會有細菌附著在上面，若不慎將病原菌吃進肚子裡，更可能引發食物中毒症狀，尤其需要注意經常掉地上的食物包括薯條、薯片、電影院的爆谷等，「掉地上幾秒內撿起來都不能吃！」

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台灣食藥署曾提醒，生活中細菌無所不在，若不慎吃入病原菌，包括病原性大腸桿菌、沙門氏菌與金黃色葡萄球菌等，都可能引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉或嘔吐等症狀，故從地上撿起的食物須確實清洗、烹調後再吃。

貼文曝光後，立刻點醒大批網友，紛紛留言表示「我常做這種事耶」、「蛤，真的不行嗎」、「什麼時候變3秒？不是都5秒嗎」、「什麼！真是太打擊我這個3秒定律的信徒了」，但也有鄉民直言「無法理解有人相信掉地3秒還能吃這件事」、「細菌用沾的啊，不用0.1秒」、「不知這樣的定律，當初誰是始作俑者呢」。

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