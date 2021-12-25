聖誕派對飲醉　27歲仔被中年女上司執屍帶返家狂吻　靠風扇避上床

女生喝得酩酊大醉容易被人有機可乘，隨時「執屍」帶返家；惟男生也有機會遭遇到同樣危險！facebook專頁「辦公室日報」近日分享讀者投稿，有在銀行打工的男生表示，3年前平安夜發生的一件事成為一道陰影，在他人生中驅之不散。他憶述當時27歲，在某銀行上班，平安夜整群同事去卡拉OK開派對狂歡，到尾聲時房間只剩他與中年女上司Jacky，他當時喝得很醉，Jacky用挑逗的語氣在他耳邊說「去我屋企」，他不知所措，朦朧間就跟了女上司回家。

沒料到一入屋，女上司立即狂吻他，兼想脫他的衣服。樓主推開女上司，拿起放在地下的風扇降溫時，突然嘔在風扇上，嘔吐物隨風扇飛向女上司的臉及四周，熊熊慾火被嘔吐物完全淋熄，樓主避過一劫匆匆逃脫，事後慶幸地說「估唔到最危急嘅關頭係把風扇救咗我」。



有名打工仔於fb專頁「辦公室日報」投稿表示，3年前平安夜，他於聖誕派對喝醉酒，被女上司帶回家摸胸狂吻。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

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fb專頁「辦公室日報」近日分享讀者的投稿文章，有名打工仔表示，每逢平安夜都會想起3年前一道陰影，當年他在某銀行上班，女上司Jacky下令平安夜整群同事一起去卡拉OK開聖誕派對，他當時喝了很多酒，「堅係醉咗，成個人斜晒」。同事們隨後陸陸續續離開，只剩他與Jacky。樓主指自己當時27歲，Jacky年約「40尾至50頭」，而結帳後，Jacky用挑逗的語氣在他耳邊說「去我屋企」，還一邊說一邊吹氣，「我當堂打咗個冷震」。

27歲男生喝醉被中年女上司帶回家過程▼▼▼

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樓主當時很頭痛，朦朧間就跟了Jacky回家。一入屋，Jacky「一嘢咀咗落嚟」，兼脫他的衣服，他當時覺得很熱，於是推開Jacky拿起放在地下的風扇降溫，Jacky沒有放過他，從後抱着他，並伸手入其襯衣摸他的胸部，「今晚誓要吞咗我落肚咁嘅款」。

樓主坦言，當時自己很不爭氣地飄過一個念頭，「搞完女上司係咪會升職？有冇人工加？以後喺公司有冇特權？」。可惜他不是「做鴨」的材料，他突然覺得不舒服，對着轉動中的風扇嘔了出來，嘔吐物飛向Jacky的臉及四周，Jacky的表情隨即由饑渴變成很嫌棄，「估唔到最危急嘅關頭係把風扇救咗我」。他借廁所洗臉出來後，Jacky全程黑臉沒再看過他一眼，他立即說了聲不好意思並離開。

樓主被女上司Jacky從後抱着，並伸手入其襯衣摸他的胸部，「今晚誓要吞咗我落肚咁嘅款」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

經過這件事後，Jacky在公司沒再與他說過一句話，「兜口兜面路過都唔望我唔打招呼，究竟係嬲我冇搞佢定係嬲我嘔呢？」，但他沒再深究，因為他再做多4個月左右就離職，一半原因是避開Jacky，另一半原因是真的想轉工。

帖文引起網民熱議，不少人表示「笑爆肚」，「我好衰，睇到開風扇嗰度笑咗出聲」、「當主角話自己係男仔時，仲以為上演大叔的愛，嘔吐畫面好有電影感，一個慢鏡，嘔吐物慢慢從扇葉飛彈出嚟，超爆笑」、「女上司霸王硬上弓，處男為保貞操力敵」、「好彩有把風扇，如果唔係陰影可能仲大」、「以後望到風扇都會諗起呢單嘢」、「風車旋轉型自動散水機」。

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