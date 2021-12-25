偷睇手機發現男友用交友App識女仔　港女猶豫臨近聖誕應否分手

不少人在聖誕節都想有伴侶一起歡度佳節，但若在聖誕前發現男友瞞着自己認識其他女生，應否分手？有女生於討論區發文表示，日前無意中發現男友多了一部手機，好奇下偷看發現男友用交友應用程式認識其他女生，甚至約出來見面。她覺得惡心，「唔知男朋友真係純粹當識朋友定係有進一步關係」，但她又不想臨近聖誕節才分手，要自己一個人過，因此不知該怎麼辦。



有女生於討論區發文表示，她日前無意中發現男友多了一部手機，好奇下偷看發現男友用交友應用程式認識其他女生，甚至約出來見面。（電影《原本以為只是手機掉了》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名女生於香港討論區以「臨近聖誕節先發現男朋友有唔妥」為題發文表示，日前無意中發現男友多了一部手機，她好奇下想偷看男友有什麼秘密，試了兩次就估中了密碼，「都唔知係男朋友蠢定係我太聰明」。她發現男友原來在這部手機安裝了交友應用程式認識其他女生，更不止幾個，有些已聊天聊了很久，甚至約出來見面，她後悔道「好奇心真係會害死貓」。

她說，知道男友的秘密後，她放下手機當什麼也沒見過，亦不敢問男友，但她覺得很惡心，「唔知男朋友真係純粹當識朋友定係有進一步關係」，她接受不到男友與其他女生有親密關係，但又不想臨近聖誕節才分手，要自己一個人過，見到街上都是情侶會很心酸，因此不知該怎麼辦。

不少網民勸樓主應趁早分手，「唔通過咗聖誕節先分手你會好過啲咩」、「唔好怪我直，呢個聖誕分唔分手你都唔會過得安樂。叫做有個男朋友喺身邊過節，難聽啲講同有個紙紮公仔揀喺身邊冇乜分別，可能紙紮公仔仲冇咁篤眼篤鼻」、「你男朋友瞞住你，用第二部電話去識另一啲女仔，如果有得上床，你估佢上定唔上？除非你同佢係同一類人，否則你都係分手啦」。

👇👇👇同場加映：渣男背女友約女回家「運動」👇👇👇