不滿女鄰居「床上運動」太嘈　住戶投訴獲管委會1句回應更崩潰

住宅單位過於密集，不同單位之間的隔音未必完善。台灣1名網民最近就在facebook群組發文訴苦，指其女鄰居在家中「接客」，無奈單位隔音太差，令他經常聽到鄰居「工作」期間發出的聲音，大感困擾。他其後向管理委員會投訴，對方的回覆更是讓他崩潰。



台灣1名網民發文訴苦，指女鄰居將單位當作「接客」工作的地方，嘈吵聲令他非常困擾。（GettyImages）

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該名網民在facebook群組「靠北建商2.0」發文，表示他的女鄰居將單位「當作接客的地方」，而大廈的隔音又差，因此每當鄰居「開工」，他都能清楚聽到「床上運動」的聲音。樓主續指，他曾向住所的管理委員會反映問題，無奈只獲回覆指「屋主的使用自由」，對方也無能為力。樓主在忍無可忍下終向網民求教，「該怎麼處理比較好？」。

帖文一出即引來網民熱議，不少人都建議樓主直接報警，「如果是私娼，她客人一來你就報警，這樣搞個幾次她差不多就準備搬家了」、「當然是報警啊，這沒什麼商用問題，這就是100%違法」，也有人認為不必驚動警方，只要施加社區的群眾壓力即可，「有社區群組的line嗎？可以直播聲音，不用做其他事，一堆已婚婦女會來吵她」。

樓主曾向管理委員會投訴，卻只獲回覆「屋主的使用自由」，他只好求教網民應如何處理。（資料圖片）

另有部份網民就開玩笑，紛紛叫樓主放棄反抗，「當然親身進去搜證囉」、「既然阻止不了！那就加入他們」、「設法也成為她的客人」、「放大悲咒跟她拼了」。

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