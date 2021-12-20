王力宏離婚｜性上癮有冇得醫？沈溺性愛狂約炮　元兇可能係父母

【王力宏離婚】近日最爆炸的消息就是王力宏事件，原本安排好的線上講座主題，也都整個圍繞在這主題上，在所有聲浪一片謾罵中，我想從近幾年開始大量處理外遇事件的心得來談談我的觀點。



首先我們必須知道，如果可以大家都想成全一個家，沒有人結婚就是來準備離婚的，如果一個人冒著身敗名裂的危險，無法停止的做著同樣的爛事，被抓到後在老婆面前發誓再也不做，轉身又跑去約炮，那可以確定的是，這當中存在著嚴重的非理性狀態，即綁架他的是非理性層次的潛意識指令，而王力宏被撻伐的惡行惡狀就是所謂的性上癮症。

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幾年前我跟一個我很敬仰的教育家前輩討論兒童成長的議題時，她談到越乖的孩子其實越令她擔心與心疼，並不是鼓勵父母把孩子寵溺到變霸王龍，而是當一個人在成長過程中，過度展現出大人想要他表現的樣子，迎合大人的喜好，在家裡當爸媽的乖孩子，在外面當老師的好學生，這孩子內在自我的發展會是非常令人憂心的，一個人不可能沒有陰暗面，當一個人過度包裝自己的優點時，只代表他非常難面對自己內在的陰暗面，一個外遇的先生來找我做個案處理時，跟我說他對自己很失望，他對讓身邊的人失望的自己很失望，覺得自己就是爛，對真正的自己居然這麼爛非常不能接受，他一直要努力接受自己就是這麼爛，但真的很痛苦。

我告訴他：「你沒有你過去包裝的自己那麼的完美，但你也不是那個做出各種爛事的那個自己那麼的爛。」人有神性人性劣根性，這三者都需要被看見，也都存在，關鍵是我們如何融合這三者不矛盾，擁抱人性的愛恨情仇，理解劣根性的貪嗔癡，覺察內在神性的安定與和平，三者構成了完整的我，一個人對內在不同部分的自己接納的多徹底，就也代表著內在的和諧度有多高。

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要協助上癮症的朋友，首先要能夠支持他內在力量的提升，相信我，當全世界批判上癮症者之前，他已經自我撻伐非常嚴重，嚴重到他心靈會啟動另一個保護機制，進入另一個翻轉，開始合理化自己的行為，如果這行為是他的道德觀裡就是不可能被合理化的事情，那他就會認定「我就是爛。」，然後進入各種自毀傾向之中，我曾經請一個元配支持他先生請長假去找第三者，有幾個原因，除了反正擋也檔不住，以及全家族都反彈都在當壞人的難得好時機，不如讓原本關係很對立的元配，趕快把握機會當好人，讓關係友好化且創造同一陣線感，然而最重要的關鍵是，這位先生就是典型的要當好先生好兒子到了極點而翻轉進入「我就是爛」的自我決定力低落的狀態，為了讓他們之後的關係是真正的朝正向發展，夫妻兩個人都必需在內在是能夠自我負責的人即他是可以自由決定與安排自己，基於這原因我鼓勵元配在那關鍵時刻，先為關係按下暫停鍵，把夫妻關係擺一邊，放先生去體驗他自己做自我生命的決定。

身為上癮症的妻子，能夠做的非常有限，但這有限之中又包含了無限可能，首先元配必須理解與接受先生的真實處境，不必自我欺騙的認為「他跪著說他會改」就天真的自我催眠他真的會改，其實應該是帶著高度的同理與理解這真實的處境不是一朝一夕就可以被停止與改變，因此我強烈建議按下暫停鍵，以上述案例為例，我請元配支持先生或至少不反對，但不是就洗腦自己他們一定不會發生任何事，先生去外國去找小三他們一定只會蓋棉被純聊天，然後如果抓到不是這樣就痛苦到要去死，這是完全不切實際的鴕鳥心態，應該是讓自己對上癮症的心靈機制與狀態有高度的理解並且接受自己就是遇到了，遇到了就只好面對，然後按下暫停鍵，即給彼此關係一段時間，在這段期間，元配要好好成長自己，用對的方式來支持與協助另一半內在自我決定力的恢復，這確實是不容易，也需要專業與有經驗者的協助，當設定的暫停鍵時間到了，就可以做一個檢視，是否該放棄還是有可以繼續的空間，人的心都很美，如果沒有努力或者心痛到一個程度，其實很難乾脆地斬斷或放下一段關係，但努力要努力對的方向與方式，這就是我們可以提供協助的。

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我前面提到的個案，先生如期從外國回來，並且原本分居的兩個人就開始恢復同住，太太跟我說她感覺先生的內在確實不一樣了，她覺得很難形容到底有什麼不同，但她又可以感受得到有很大的不同，一個人內在力量的提升關鍵在於他是否有為自己的自我決定fight過，我常跟個案說，如果我給你的建議會讓你掉入一種害怕自己做錯的狀態下，那我寧願你把我的話當狗屎，修行的最高境界是無我，但療癒的首要目標是恢復一個人的自我決定力即強大自我的力量，要到無我的境界，一個人得先有我，沒有"我"哪來的"無我"是吧！

當一個人不斷的主動被動的被塑造成美好形象，在大眾面前當眾所期待的好男人，越來越不被允許有人性化的自我展現，那終究內在會越來越不平衡，一個人只要無法坦然的面對與接受自我內在的陰暗面即內在黑洞，這黑洞中就會吞噬掉自己，贏得了全世界的男人女人的喜愛，也無法贏得自己對自己內在真實踏實的愛，誰都無法療癒你，除非你願意開始面對自己。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：麒麟鹿，原文：性上癮症如何療癒--王力宏事件】