命理師指4生肖有望喺2022年中六合彩　投注前做呢幾件事運勢更強

2021年只剩下最後幾天，正式進入倒數階段，準備迎來全新的一年。



大家無不希望2022年能夠一帆風順，早日過上財富自由的生活，對此，命理師小孟老師28日在FB分享2022年有望中六合彩的4生肖。

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第4名：生肖龍 2022年生肖龍財水充沛，財富能量旺到爆表，粉紅色為幸運色及桃花顏色，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，接著前往彩券行進行下注，搞不好會有好事發生。

第3名：生肖鼠 2022年生肖鼠的人偏財宮位非常旺盛，財氣不斷湧現，投資運能一飛沖天，建議下注前把鑰匙放在口袋，接著放入千元大鈔，藉此開啟財庫令財富不斷噴發。

第2名：生肖狗 2022年生肖狗的人偏財投資宮位亮眼，財星進入偏財宮，不妨嘗試找家人來幫忙下注，如果沒有跟家人住在一起可以事先通過電話再前往下注，藉由家人的財運來引進自身財氣。

第1名：生肖兔 生肖兔的人投資運佳，2022年的幸運色為紅色，財氣能夠進入自身財寶庫，建議下注前打開手機觀看或火紅色火焰或彩油再前往下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，藉此帶旺財氣。

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