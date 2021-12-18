星座不只12個！鯨魚座加入後全部星座再執位　16個星座你是哪一個

【16星座／蛇夫座／鯨魚座】蛇夫座是唯一一個兼跨天球赤道，銀道和黃道的星座，但卻不屬於黃道十二宮。蛇夫座介於人馬座和天蠍座之間，混合兩個極端不同星座的各項優缺點。有許多人都問及：是否有十三星座的存在？或問及“蛇夫座”所代表的意義。



其實，在整個天球中，一共有八十八個星座，在黃道中的，並不只十二個星座，也不只十三個星座，嚴格說來，是十六個星座。

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蛇夫座的傳說：雙手抓著巨蛇的亞斯克雷比奧斯（Asclepius）是醫學之神，阿波羅和可羅妮絲（Coronis）之子。當可羅妮絲被金鳥害死時蛇夫曾嘗試使她復活，後來被脾氣爆燥的地獄之神冥王Hades（羅馬人叫他Pluto）知道了，認為他違背天條，於是用雷將亞斯克雷比奧斯擊斃。

宙斯將他加入了星座，就這樣子蛇夫座誕生了。亞斯克雷比奧斯死了之後，更加地受人尊敬了，為他在耶匹它烏魯斯所建的一個神殿，總是有前來求助的病人大排長龍，那些病人到了神殿供養他、祈求他，然後當他們進入睡眠之後，亞斯克雷比奧斯會在他們的夢裡出現，告訴他們的病要如何治好。

變成蛇夫座的亞斯克雷比奧斯雙手裡握著一隻蛇，是因為亞斯克雷比奧斯在他生前常用蛇的毒來當作藥。蛇夫座的性格：蛇夫座真的是一個很糾結很混合的星座，他們時常讓人捉摸不透，越跟他交往你越覺得他神秘，可是當你瞭解所謂的神秘後，才發覺那簡直就是小學生程度，根本就沒什麼。當你總是不知道他下一秒的行動。

其實這個時候你只要記住他們總是在天蠍與射手之間徘徊，你就能對他們有所瞭解。所以總的來說蛇夫座是非常複雜，善變的一個星座，但他們的初衷卻只是不想給別人造成困擾，一切都不喜歡說出來，所以才給對方一些錯覺。蛇夫座的個性相當有意思，有射手座豁達樂觀、無拘無束，但又有雙魚座敏感細心的特質，不會記恨，也避免造成衝突，但別人對他的好壞、大小事情都記得相當清楚。

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