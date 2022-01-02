準過星座！用數學算出你的2022年1月運程　計出「數字1」要小心

【2022年1月星座／2022年1月生肖／2022年1月生命靈數】引用一數作為整個2022的開端：那是一個喚醒，已經來到路的盡頭，故事的終局，終於我們無路可去，如果你堅持只看見你的相信，就只能被留在原地，只剩你；說不的權益從未被奪去，你知道是時候，不再逃避你的逃避。



如何算出屬於自己的生命靈數：以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據，例如：1988年08月08日生，請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=424+2=6，所以範例的生命靈數為6。若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可，Ex：1+0=1，依此類推。就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢，再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

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生命靈數1

整體運勢：謊言眾多，需要更高的視野，才能在本週期明辨是非，保持自身穩定、不受干擾，才可能在本週期結束時是損失較少的那方；

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可能有必須支付大額金錢的傾向，或是看到一些會有高獲利的投資標的，但這些都只會讓你在短期、眼前看起來有展望、或得到實益，後續崩盤的機率卻很高，甚至若你已經在之前一段時間就投入的類似標的，也容易在此刻就開始由正轉逆，建議若有投資的一號人，可以全面檢視自身財務、投資標的的狀況，早點將金錢轉往其他更妥當的地方，未有投資者，則此時不宜進場，小心為上，才能避免不必要的損失。

工作／學習狀況：在學習跟工作上，都容易困於己見的本週期，看似對狀況很有掌握，所以信心滿滿、毫不懷疑的狀態是有點危險的，因為你自認的「好」，可能真的只是自以為，在別人看來或許是另一番解讀，在本週期，容易發現原本以為的做得不錯、評價不錯，可能只是別人一時的應酬話，在做事方向上，隨著這些發現，就有許多要修改的地方；

但這並非在告訴你，原本做的就毫無價值、此路不通，而是在提醒，還有地方是不足的，只要能趁著這時候面對、補足，成果通常就會回到令人滿意的狀態。比較需要提防的是你假裝沒事、假裝一切都好，那麼後續就會持續崩跌，看到問題是本週期必然會發生的，有問題不恐怖，假裝沒事才是可怕的事。

愛情：單身者在尋找新伴侶的路上，容易誤判、誤會別人的意思，誤以為有發展的機會，自顧自的演起一齣沒有對手的對手戲，事實上，本週期認識新對象、有新的發展的機會，都是低的，一號人卻很可能「覺得明明就有」，這些誤會若沒有推你去行動，那麼自己開心也無不可，但最怕的是一號人錯誤的自信滿點，若真的付諸實行、開始攻勢，就會換來失望的結論。

如果喜歡這些感覺，也真的覺得有那麼一回事，不妨多觀察一會兒，別太快下定論會更好。

有伴侶者在關係中，困於自以為的關係很好、和樂融融之中，但其實對方對你有許多的挑剔、不耐煩、覺得你很頑固、喜歡閃避問題，這些不滿意，都會讓伴侶覺得「因為跟你說也沒用，你都會假裝沒事，所以都不要說了」；

關係進入冷淡期的你，別再只是白目覺得對方在給你自由、給你包容了，快從這個假裝沒事的駝鳥洞出來吧！視嚴重程度，本週期冷淡、冷戰、伴侶消失的機率都高於日常，問題不會自己不見，如果不想被丟下，最好自己先看到、主動處理會比較好一點。

覺得自己想的就是對的，對於負面的態勢總是用盲目的樂觀應對，別合理化自己的逃避，你需要承認問題存在，才有機會跨過問題。

訊息指引：expand your horizon+20 Awakening

那是一個喚醒，已經來到路的盡頭，故事的終局，終於我們無路可去，如果你堅持只看見你的相信，就只能被留在原地，只剩你；說不的權益從未被奪去，你知道是時候，不再逃避你的逃避。



生命靈數2

整體運勢：在年與年的交界，生活正處於一片混亂中，但有可為之處，要用更多的耐性去細判、尋找、等待，極需判斷力來篩選的一月份，考驗二號人的定性，所幸撇開心理上的翻攪，二號人在外在行動上，也一直都不太會妄動，內在緊繃糾結難免，但看似負面跟不舒適的感覺，卻可以幫你穩住腳步，認出它們，就可以更進一步的，不讓其成為你的困擾，並且運用得宜，得到好處；

在外界的雜音很大，大家也都不肯好好說、好好聽的此時，原本既定的計畫可能大量被迫修改，所以有計不如無計，少一點「應該要、都排好」的事，多一點空白、靈活，一月份就用滾動式修正滾過去吧！

工作／學習狀況：學習運勢不佳，這段時間的吸收特別差、容易畫錯重點，比起用既有的方式去練習、去學，更需要找到、或構思新的方案，撞牆期出現，原路不通，靈活換至其他方向才是聰明的；

在工作上，與他人有密切連結、要一起完成的事項，很可能都會因為溝通不順，暫時需要擱置、或沒有結論，這樣的卡關會讓你一不小心，就更加倍努力的要居中協調、找出辦法，對二號人來說，與其在此努力，更需要的是認清自己是否已經做完份內該做的事，如果已經完成，那麼居中協調並非你的職責，進度卡關的責任也不在你一個人身上，先放下這些，去完成自己可以進行、掌控的部份吧！

目前停住的這些，需要時間進展，你可以把力氣放在跟自己有關的事務上，可以得到更多成就感。

愛情：單身者在本週期，與他人互動多，機會也多，不過多是只能看看的爛桃花，或許你會發現在找新對象的人還真不少，不過一眼就能看穿他們狀態的你，應該也知道我說的看看就好，是怎麼一回事了，由於週遭出現這些機會，都是為找對象而找對象，比起了解伴侶，更急切的念頭是「先有個人可以一起取暖」，所以無論是你，或是其他人都好，是活體就好了，這恐怕離你想要的愛情差得太遠，看看就好，認真就不必了。

有伴侶者面臨溝通失利的狀態，不易取得共識，伴侶更容易丟出各種看似合理、實則胡扯的說法，但容易過份認真的二號人，卻會很認真的順著這每一個錯亂、甚至相衝突的邏輯思考，然後在其中不斷撞牆，若二號人想終結這樣的爭吵，務必得冷靜下來，對於對方的各種說法，都得先跨過表面，去看看是什麼讓他說出這些，整理過後，你方能在關係中當那個引路的人，讓你們一起離開眼前這個沒有共識的泥淖。

雖然能看懂眼前局勢，卻總在煎熬自責中度日，經常覺得人生好難，總在自我懷疑，你必須更貼近自己的情緒，認出它們為何這樣運作跟展現，便能讓看懂的事，都能做到，創造更愉快的日常。

訊息指引：resourcefulness+King of Feathers(R)

清償舊帳，讓過去都過去，重新整理後的餘裕，敢於留白的最豐盛富裕，那空白，是戰勝匱乏的戰利品。



生命靈數3

整體運勢：擺脫煩惱跟瑣事，重拾對生活的積極態度，夢想實現的本週期，三號人看待任何事物，都能看到其可為之處，這些「看見」便能為你帶來實際的生活改善；與人溝通順利、也夠得到正向的回應，跟該有的位置，對於之前曾經擱置、停擺的事務，仍未有定論的、當時沒有想到辦法的、卡住的，都可以再撿回來試試看，通常都能想出應對的方式，讓事情接續運轉下去；

伴隨著煩人事大量遠離，雖是好事，但那些煩人的，也可能是你一念之執曾經想緊抓但是無用、勉強撐著的，所以不免帶著一些些無奈跟遺憾，但結果終歸是往好的地方去，認清並回到現實中，三號人會知道一切都好，比之前更好。

工作／學習狀況：專業上適合重整旗鼓，適合終結舊計畫、開啟新方案，在提案、構思新的工作進度，跟「思考、邏輯、整頓」有關之事務，都會相當順利，也容易得到認可、附議，眾人的追隨；

本週期不但適合做夢，更能促成夢想成真，找到解決方案，只要你願意多點耐性說明，登高一呼便能集眾人之力，對受雇於他人者，可以得到在上位者的資源跟協助，在學習階段中，也能得到他人經驗的傳授，只要你願意開口去問，創業或獨立工作者，找到的資源範圍則更大一點，只要你願意構思完整的方案，也適合募資的推動，無論在哪個領域，都是氣象一新，適合重新整裝出發的週期，請好好把握。

愛情：單身者能有被動被追求的機會出現，可以享受一段被仰慕的時光，此外，這段時間出現的機會，後續能繼續發展的可能性也居高，可以評估一下是否適合，若不設限，是很有機會擺脫單身的；

不過三號人還是得注意一下，姿態別擺得太高、太難聊天、或把聊天門檻設得太高，一開口就是艱深話題的話，會讓人覺得只能欣賞，不能進攻，親和力的展現，就是脫單的要旨，請銘記並執行就對了。

有伴侶者，與伴侶的互動、溝通皆好，在氣氛佳的本週期，也適合釐清誤會，把話說開，如果期待對方能跟上腳步，有什麼要求，在這段時間提出來討論，過關、被對方認可的機率也高；

當然對於希望關係升級，也很適合推動，任何要求跟溝通過程中雖有軟釘子，但只要三號人願意耐住性子，多說幾句好話，通常也就過關了，最好的狀態就是只要努力，就能得到回報的事，想做的，不要等，就是現在了！

（翻譯：畢竟你也知道通常愛情都不是努力就可以的，能努力就有回報，還不快抓緊時機嗎？）

訊息指引：Follow the how+The Sun

不抵抗，只是看見你的看見，接著實踐，那曾以為是夢中的一切，便如實來到，就在眼前。



生命靈數4

整體運勢：生活表面看似平靜，內在卻落差極大，無法跟自己討論出方向，在一年之初，命運積極的推你看見那些內外落差過大的部份，好讓你有機會面對長久以來逃避、忽略不看的問題；

不過外在生活環境仍是穩定的，原本該照走的計畫，都一分不差的正常運行，身旁的支援系統：家人、朋友，也都很願意協助你，但這些美好，都極可能因為卡在你一個腦袋轉不過來，就完全被擋下，擋下這些好意跟幫助的也不是別人，正是你自己。

對四號人來說，若一直都只想自己承擔問題，不向外求援、不行動，只忙著憂心，那麼憂慮的事很快就會從想像跑到現實的眼前，你必須先一步行動，讓旁人知道你的煩惱，才可能從這種困頓的情緒中脫離。

工作／學習狀況：在工作上，原本已在順利進行的事項，仍能持續有產出、得到報酬，當下穩固，看似不用改變，但其實已經到了「該想點新辦法應對」的時候，不過多數四號人仍會將焦點放在「用更多力氣去維持舊有的模式」上，期待能延長當下做法，期待改變能夠更晚、甚至不用到來，這種用盡全力固守既有模式的做法，若你願意客觀的檢視，就會知道它其實已經在虛耗你的成本，可能是實質的財務損失，也可能是你必須付出比以前更多的時間、或其它成本才能「看起來一切都好，跟過去一樣」。

所以該離職的、該獲利了結的、該認賠殺出的，都是該動了，時間已經不多，比起等待，先一步邁開步伐，可以避免那些不在檯面的虧損繼續。

愛情：單身者尋找新關係有點困難，在於你總把自己放在安全的地方、只做習慣的事、只去原本會去的地方，雖然也知道現在的舒適圈，並非真的舒適，但懶得動、懶得想、每次討論或一開始思考，總是覺得「天啊好累好煩，明天再說」的你，是很難脫離單身的；

但事實上就如開頭所說，只要能夠把這個煩惱跟旁人說，就能得到積極的幫忙，我想你也知道的，所以真想脫離單身，就把很累、好懶，先封存到櫃子裡吧！你需要更積極一點才行。

有伴侶者，另一半正很努力的要引導你前進，不過你似乎都當成沒看見，聽不懂，這已經讓對方不斷對你扣分，

當然，你本人一定會堅稱自己毫無所覺「一切不是都好嗎？」的，不然就不得不、非要改變不可了，本週期會感到關係雖然還在進行，但你說什麼、做什麼，都似乎只是自顧自的獨角戲了，其實這樣的狀態已經持續滿長一段時間，雖然關係看似未斷、也不可斷，不過事實是，如果你不積極點，似乎所剩時間也不多了。

所以在關係中，如果有逃避面對的問題，勸你還是當那個先行的人吧！因為問題看起來不在對方，就在你的頑固裡面。

抗拒改變、對做出不同的事舉步維艱，每次想到都好懶好累，但已經沒有時間等明天了，你得先勇敢求助，先看到問題，才是問題能被解決的起始點。

訊息指引：Being grateful+Queen Of Feathers

看見那連自己都不願承認的局部，碎裂且殘缺的，也是你，懂得，才知道那些陰影的可貴，貴得無法被任何光明代替。



生命靈數5

整體運勢：生命中有些不當的期待，正陸續落空中，對五號人來說，一月是個「從夢中轉醒」的重要週期，可能藉由財務損失或大額付出、某期待事務落空、情緒的大起大落，來讓你正視問題；

若你過去有很多「先不管、先當成是這樣就好了」的決定，那代表你有很多逃避認清的事實是尚未解決的，這些「假裝一切都好」的事，將在本月份崩盤，一次清算並終結，但都是為了讓你把餘裕空給真正有用的事而發生，原本過份理想化的事，雖然將被終結或是讓成果打折，可你同時也會得到很務實、有用的做法，讓夢想、期待，不再只是掛在夢中，經過這樣的轉化跟推動，才能真的落實到現實生活裡。

工作／學習狀況：在專業上能夠在新的事務上，得到認可，原有的方法、正在進行中的工作，可能有許多你明知，但不想去改的缺漏，在一月份會被確認此路不通，過程當然不會太愉快，如果你一點心理準備都沒有的話，就會順便帶來一些損失、自我價值的動搖跟煎熬，所以最好的辦法，就是快命運一步，先自己去檢視那些問題，便能降低本週期的動盪、被逼迫前進的感覺。

主動選擇開拓跟前進，適合用務實方法、取代原有的投機取巧、敷衍帶過，也適合主動承擔重任，或成為對外決策、發言的角色；轉換期難免很多焦慮、不穩定，但主動去做，這些動盪過去後，就會為事業或學習帶來全新、更富生機的新氣象。

愛情：單身者在追求新關係上，會有兩種極端的角色出現，一個是乍看會覺得各方面條件都夢幻到不行的，另一個則是樸實無華、看似很一般的角色，對五號人來說，或許也能分辨該選擇的，應該是後者，後者的真實才能讓你們真的一起過生活，但卻很可能一時腦子燒壞，就選擇錯誤，雖然即便選錯，你還是能繞回正軌，不過過程中的消耗是很累人的，單身的五號人在此階段的考題是識別，當你越堅定，就能提高在本週期終結單身的機會。

在看不到對象的狀態下，這個流運說的就是認清自己在尋找伴侶上，不切實際的部份，唯有釐清自身狀態，才能脫離單身了。

有伴侶者，在關係中感到失望，因為很多事，你覺得對方「應該」的，他似乎都沒做、或是表現只是差強人意，陸續累積的事件，會讓五號人不但自我懷疑，當然也會懷疑對方、懷疑這段感情；

但你可能忘了認清，沒有人、也沒有什麼是「應該」的，如果你覺得在感情中多出了這些不愉快的事件，很可能就是來自於這種不切實際的期待，既是由你開始，當然就可以由你決定終結，比起在心裡抱怨「應該」，不如直接把期待說出口吧！這會讓你直接得到想要的，也能重啟關係中的溝通，讓感情變得穩定。

對很多人與事，都蒙著頭「寧願這樣覺得」，總是以不變、期待週遭能跟上改變，別等到命運逼迫你才面對現實，為自己行動，不等待，就能直接把想要的生活拉到此刻，而非未來。

訊息指引：The view from the top+The Emperor

別困在這裡，只選擇待在原地，會讓你只看到困境，錯以為遠景不可及，但你知道的，我們總在退退進進之間前行，得先一步，然後就再一步了，讓思考退行，行動先行，難行其實總能行。



生命靈數6

整體運勢：內在動力滿滿，面對的外在卻各處都窒礙難行的本週期，六號人最主要面對的課題，就在於「如何調伏內在躁動」，這股想做點什麼的莫名渴望，很容易就讓你在關鍵時刻誤判、下錯決定，尤其該注意那種「無論如何都想先試試看」的念頭，最好可以跟其他思考較稹密的對象先討論過，再評估是否真的要付諸執行，本週期未經多思考、討論後的行動，都可能帶來財務上巨大的損失，以及期待落空，或是根本就白忙一場。

整體而言，靜比動好，多觀望的態度，會讓損失跟可能的風險都降到最低。

工作／學習狀況：在專業或學習、思考吸收上，都可能有聽錯指令的狀況發生，經常是因為未察覺自己內在長期處於躁動狀態，沒有耐心好好聽完全盤的計畫跟指令，即便人仍在現場，但腦子早就不知道飛到哪兒去了，總是落入自顧自的、自己想像的小宇宙，當然對於外界的聲音、資訊，就會聽不完全，最終落入成果不如預期，或是完全畫錯重點的窘境，本週期要面對的考核又相當要求精準，微小的差錯都會被挑出來，這一連串的因素，都會導致最終成果不怎麼樣，考試未過、退件重來，都是前述狀況極可能帶來的結果。

六號人在工作時，務必得多提醒自己回到每個當下、眼前，好好聽好、想好再動，較能避免這些挫敗的事件發生。

愛情：單身者在追求新伴侶的運勢低迷，建議這段時間就拿來休養生息比較好，因為節慶氣氛的集體催眠效果，可能讓六號人覺得這也可以、那也可行、都試試看，四處散發費洛蒙的同時，很有機會表錯情、誤解他人對你有意思，看不出那是一種禮貌跟客氣，執意熱情的狀態下，就很容易留下負評；

六號人們仍可以抱持期待，但比起主動，建議就用觀察、等待，取代躁進，會讓表錯情的風險降低，至於積極的發展，就留給後話吧！

有伴侶者在關係中易有溝通不良的問題，或許這已經持續一段時間了，就是伴侶對你說的A，你總是能把它誤解成B，相同事件累積太多，伴侶的情緒、或是開始覺得「你這樣不行，我要好好指正你」的心情，就會在本週期一湧而出，帶來關係間的不和諧，不過並非是熱吵的氣氛，是一種冷淡、冷眼看待不回應，對一頭熱、沒有發覺自己哪裡有問題的六號人來說，可能會忽略，或是即便看到也只是微感疑惑，請六號人務必注意這個警訊，比起自顧自的覺得現況不錯，建議還是多看看對方臉色、不確定的事多詢問對方意見，會更能避免在感情中被冷處理的窘況。

煩躁的時候，總想做點什麼來消解，就算是明知沒用的事也要硬做？不做點什麼就會不安，害怕失控的你，安全感是你必須面對的問題，讓自己正視那些不安的源頭，找回生活的輕鬆跟餘裕。

訊息指引：Living Brave+Five Of Feathers

失望的都會被跨過，在今天之後，每一刻都是全新的片刻，我們從不會錯過什麼，不想要的，別輕易去拿，該拒絕的都該說出口。



生命靈數7

整體運勢：外界局勢混亂，七號人的內在在一開春也不太平靜，能做的部份不多，過多的行動可能帶來財務損失，尤其得慎防詐騙，思考加上訊息混亂，在判斷力降低的本週期，很容易就誤信他人，損失的金額不小，當你越想「快點把這些麻煩都辦一辦」或覺得「這個機會太夢幻了，千載難逢」就越容易荷包破洞，要阻止這些因為一時腦子卡住，亂花錢的衝動，也挺困難，除非你口袋裡沒什麼東西了；

所以反正都是要支出的，就先做好財務計畫吧！想想之前一直考慮買些什麼，但考慮金錢一直擱置的，在這個時間添購，會是不錯的方式，不做新的計畫，往回考慮過去曾想過但未執行的，用這些先佔去預算，就較能避免意外的財損。

工作／學習狀況：專業上多做少得，是比較辛苦的時期，比起開展新的計畫、或是學習新的東西，更適合回顧過往的缺漏、缺失來做補正，若你沒有先做這些回顧，這些缺失也可能被挖出來，丟在你的面前要你面對，所以比起被別人糾正，自己先行動的壓力會少很多；

大部份都是做得不夠紮實的計畫，當時可能東缺西漏，或是想快速結案，便宜行事的，都會被有心人抓出來；

比起做出實績，本週期適合對過去一段時間的工作回顧，把不穩的根基補足，是比較務實的做法。

愛情：單身者在關係中，容易遇到不適合的追求者，這些人之於你的意義，並不在追求，而是回頭檢視自身的狀況，從他們身上，你可能看到是自己內在的匱乏感才吸引來這樣的對象，也可能是看到了過去情感、或信念上的錯誤，是如何讓你在感情的世界中選錯對象，藉由這些反面教材攤在你的面前，當你能看出事件背後要告訴你的事，便能讓你在後續選擇新伴侶的路上，更加順利。

有伴侶者在關係中，會面臨伴侶對你的測試，這些反覆的態度、迂迴的話語，都會讓七號人有點難以應付、懷疑人生，比起忙著回應伴侶的測試，七號人更應該為自己多留一點空間跟餘地，去看看伴侶真實的需求，是否真的是他嘴上說的那樣，若不是，你也知道，那為什麼還要忙著回應呢？你害怕不回應會帶來什麼後果嗎？

停止這些「自願接受情緒勒索」的互動模式，不回應那些迂迴的測試，問出你心中的疑惑，直球對決來終止這個不健康的循環吧！

覺得快被榨乾，但又無法停止回應身旁各種不合理人事物的要求，深怕少做了什麼就會失去一切，你該做的從不是無止盡的回應，來解除這些不安，你知道比起應付他人，你更需要先滿足自己。

訊息指引：The best thing are priceless+Ten Of Feathers

化繁為簡，我們從不急著去哪兒，回到最初的平靜中，沒有那麼多理所應當、不可缺少的，如果有，一定都不是來自於太少，因為我們總是拿得太多，早就超過。



生命靈數8

整體運勢：外在局勢出現轉變，可能在2021年底就有徵兆，到了一月份會更明顯，原本的做法、覺得可以盈利的方式、或原本待習慣的圈子，雖然都還是會帶來好處，好像「可以再待一下」，不過都已經到了末端，是該想下一步的時候了；

在一月份這個轉換的時間點，自然也會出現很多可以考慮、跳過去的新想法、新機會出現，對八號人來說都是加分的機會，但「跨過去新的」這個選項是開放的選項，當下看起來並沒有特別迫切的需要，若你能不戀棧既有的模式、眼前短期的利益，才能順利看見、跨過，越換、越能跟上變動，都是往上的，請務必勤勞點跟上囉！

工作／學習狀況：在專業跟學習上，明顯來到一個轉換點，原本該競爭的、或做不出結果的，都幾乎已經成定論，當然能帶來實質成果的，也是在收獲的階段了，如果還有卡在一半、不上不下的事，多是等待被淘汰，但你還不肯放手的，若手邊有這些食之無味、棄之可惜、正在進行中的事項，建議也可以深入想想繼續進行的必要性，時間跟新的機會是不等人的，在一月份，必須面臨許多割捨、選擇新的，對待在既有模式中無法再成長的八號人來說，得有更多斷捨離的勇氣，即將前往之處更有可為，該起身而行了。

愛情：單身者在新的關係上將有斬獲，但對象是你以前沒有想過的類型，對你而言更可能說出「這不是我的菜、我不考慮」，不過機會就在其間，如果你願意放下限制，用開放一點的心態去試試看，會發現能夠擦出意外的火花，覺得對方也滿有趣的，也會有更進一步的發展機會，意外的找到適合的對象；

只要八號人不要守著舊規，就能提高在農曆年前迎來春天的機會。

有伴侶者在關係中，將與伴侶有意見上的紛歧，非直接的衝突，不滿在檯面下蘊釀著，一旦爆發，可能就有直接被冷處理的風險存在，在這個寒冬若不想被冷落，那麼就得多點主動，去主動面對伴侶的不滿、冷淡，積極的處理，才可能讓看似無事，但正在一點點小扣分的狀態被穩住，不致越扣分數越低，當你能看見問題，化主動為被動，跟伴侶的關係就能持續保溫。

總是要等到問題在眼前、狀態無法挽回，才肯動起來，這些自我限制造成的行動緩慢，總讓你錯失處理問題的良機，只要能終結這個長久困擾你的舊習，便能活得更加從容、有餘裕。

訊息指引：Love Win+The Chariot

選擇更好的，你總有處可去，有路可走，不讓恐懼將你困在原地，再等著它將你驅動，我們總有選擇，選所愛的，在你認出恐懼之後。



生命靈數9

整體運勢：心情終於能留出大片空白的九號人，在一月份雖會面臨一些失望或失去某物的局面，不過因為沒有對更快、更好、更上一層樓，有太多不切實際的期待，這些失落感似乎不太能困住你了，深明背後的意義，雖然無奈但也還算能接受，說不上好心情，但至少能穩穩的、不慌張的順應局勢，夾在這混亂、年與年之間的交界間，也算是受到祝福的；

有了餘裕、放下執著的你，能夠看清事情的根源本質，凡在所有看得到、摸得到的成果上，都是可期待的好，眼前生活一切安好，並伴隨微微的無奈感，這大概就是人生（？）

工作／學習狀況：在專業跟學習上，都能依照進度而行，該有的年末紅包，是不會小的，荷包滿滿，收支平衡，帶來不小的成就感；

不過職場小人、對你的成就有更多想法的人，也正嚴密的看著你「都在做些什麼」他們正期待著收割你的豐收，或是覺得你的創意不算創意，他們自己來也可以，九號人會為此感到憤怒又無奈，但，就把焦點放在眼前的豐盛上吧！

這些人際上的困擾，或是他人的抄襲，都只是階段性的小阻礙，事實上並不會持續同一狀況太久，只要你穩住現況、不動聲色，這些煩人的事都只會短暫出現，約莫一到兩週間，很快的在農曆新年前，就會告終。

愛情：單身者在追求新關係上，因為不設限、沒有太多想法，這些放空跟留白，都反而能讓九號人看到新的機會，並且因為這些放鬆、放空，意外的就快速發展了起來，就算進度不快，也至少有在旁觀望、喜歡你的新對象，九號人在不緊繃、沒有太大目的導向的狀態下，可望找到往戀愛方向前進的對象。

有伴侶者則不建議有太多主動的付出，特別是你總抱持著「我做這些是希望你也這樣回報我」的孩子們，比起不斷的給以求換取對方更多回應，你可能沒有想過，不作為可能才是更能讓對方注意到的狀態，無論現況感情狀態如何，經常過份認真努力的你，給自己放個假吧！

對於關係已在穩定的你，可以讓對方有更多空間表現，對於覺得總受冷落的人，則可因為這樣的退一步，讓對方有點警覺，變得積極，如果你覺得對方越來越被動，那麼也得回過頭看看，這個被動可能不只是因為對方單方面的消極，你的過度努力也是推手。

對於留白，但保持期待仍有困難，選項只有零跟一百，沒有灰色地帶，看似如此絕對的你，其實是因為安全感不足而害怕未知，試著找回內在安定，把靈活的調節器拿回自己手裡。

訊息指引：see behind the mask+The World(R)

不困在這裡，不在住在恐懼與想像裡頭，跨越表象的困惑，你知道總會到來，那個你深信不疑的盡頭。



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Desire塔羅占星．能量調整 ／巧巧，原文：2022.元月塔羅生命靈數運勢分析】