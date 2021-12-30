印度獸父屢性侵14歲繼女　因姦成孕7個月妻始揭發　囚終身兼罰款

即使囚終身，但已毀了女童一生，更連累無辜生命，這個男子實在罪有應得！印度泰米爾納德邦44歲獸父常趁妻子不在家，性侵只有14歲的繼女，直至少女懷孕7個月，母親才知識事件，立即向當地的女子警局求助，獸父隨即被捕。近日當地法院宣判，獸父違反兒童免受性侵法，被判終生監禁及罰款，直至死亡為止。由於少女現時已誕下女嬰，法院頒令邦政府要向她賠償。



印度1名14歲少女被繼父性侵，更因姦成孕，現時已誕下女嬰。（示意圖／Getty Images）

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事發於印度泰米爾納德邦普度科泰（Pudhukottai），44歲男子Anjad Khan被指控性侵14歲的繼女，導致繼女因姦成孕。警方指犯人先後有2段婚姻，繼女是妻子和前夫所生，他經常趁妻子不在家時趁機性侵繼女。

44歲犯人Anjad Khan被法院判終身監禁。（警方圖片）

少女被性侵後不敢作聲，亦不敢向人透露懷孕，而旁人沒有發現她的肚皮日隆起，直至她懷孕7個月，其母才揭發事件，馬上到當地特設的女子警局報案。警方於3月18日依《保護兒童免受性侵犯罪法》（Pocso）拘捕了少女的繼父。

本月27日，馬希拉（Mahila）法院判獸父終身監禁，直至死亡為止，並處以5萬元盧比（約5200港元）罰款。案中的少女現時已誕下女嬰，邦政府早前已經向她賠償了35萬元盧比（約3.7萬港元），法院判決時再頒令要求邦政府再向少女賠25萬盧比（約2.6萬港元）。

（綜合）