消防員男友聖誕除夕假期要返工　港女控訴高層編更不公致關係破裂

大時大節人人也享受假期時，仍有不少職業默默工作維持緊急服務。有港女近日發文，指身為「三粒花」、於消防處擔任文職的男友於聖誕節假期及除夕也被編配上班，令她大感不滿，控訴消防處高層編更不公，導致她與男友關係破裂，更明言希望高層能給予男友私人時間，「好多私人問題等緊佢處理」。帖文引來網民關注，不少人也認為事件有可疑，質疑樓主男友或以工作逃避與她相處，「寧願返工都唔想對住你？」。



有港女近日發文，指身為「三粒花」、於消防處擔任文職的男友於聖誕節假期及除夕也被編配上班，控訴消防處高層編更不公，導致她與男友關係破裂。（《跳躍生命線》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「我同男朋友因你哋消防處編更不公而導致關係破裂呀！」該名港女近日投稿至facebook專頁「公務員Secrets」，稱男友於消防處總部上班，主要擔任文職，職級為「三粒花」，按職階即為助理消防區長或高級救護主任。

她於帖文中表示，男友平日「返office hour」，沒想到假期也竟要不斷上班當值：「打風落雨佢話要返特別更都算，估唔到連聖誕節，24，25，26，27，31/12都話輪到佢值班？」

港女表示男友平日「返office hour」，沒想到假期也竟要不斷上班當值，認為編更影響了她與男友關係。（《烈火雄心》劇照）

雖然情況似乎不尋常，但港女明言「我梗係信我男朋友講嘅嘢啦」，認為責任在於消防處高層編更不公，才影響了她與男友的關係。她甚至遙距向處方高層喊話：「請求各位高層睇到嘅話，畀返啲私人時間我同男朋友，好多私人問題等緊佢處理，萬分感激！」

帖文引來網民討論，不少人認為事件另有內情，質疑港女的消防男友或以上班作為藉口，實則另有節目，「寧願返工都唔想對住你」、「關係破裂咗所以咪要返工囉，妳都係走吧啦」、「你男朋友似有老婆多啲」。亦有人指出，若男友所言屬實，港女的表現則顯得非常不成熟，「叫你男朋友直頭唔好做嘢，咪日日都有時間陪你囉」、「佢都係為咗香港人福祉，保障安全啫，叫佢下年唔好大時大節報更喇，情人節就到，叫佢拎定假喇」。

Facebook專頁「公務員secrets」早前上載一段中區消防局消防員跳舞的影片，片頭一名消防員如日本特攝電視劇《幪面超人》般變身穿上滅火防護衣，隨後連同其他消防員在消防局操場跳舞，其間更模仿屯門公園「Happy伯」單邊手腳撐地，擺動另一邊手腳的舞姿，「無厘頭」的畫面讓一眾網民「睇到好尷尬」。不過這班消防員其實是為響應警務處主辦的「童行．同心」保護兒童計劃，參與「開合跳挑戰短片比賽」，展示消防員剛柔並濟的一面，不少網民都即刻轉軚大讚「太有型啦」、「香港英雄」。



一眾中區消防局消防員扮屯門公園「Happy伯」跳舞。（fb專頁「公務員secrets」影片截圖）

中區消防局消防員變身及跳舞畫面▼▼▼

+ 12

屯門消防局消防員跳舞畫面▼▼▼