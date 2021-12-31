主管裸辭半年無工開　為生計回巢做兼職　遭舊下屬狂寸冇出息超慘

好馬不吃回頭草，但為了生計，打工仔也只能無奈折腰。有從事零售業的打工仔在討論區發文分享苦況，表示自已在舊公司晉升到管理層，但半年前因與上司不和等因素而裸辭，詎料曾享高薪厚職反而更難找新工作。樓主的舊老闆最近因有新計劃，邀請他以兼職形式回巢，樓主因生計問題無奈答應，想不到竟然被舊同事們私下取笑，過去曾被他責鬧過的兼職同事更當面嘲諷說：「乜咁冇出息呀？嗰陣走得咁瀟灑而家冇嘢撈又走返嚟？」

網民看完帖文後對樓主深感同情，勸他把事件當作人生經驗。樓主亦承認過去在工作上要求很高，經常挑剔下屬，但沒想到「搞到佢哋唔係咁鍾意我」。



曾在零售業晉升至管理層的打工仔，最近回舊公司兼職，被以前鬧過的同事狂寸「冇出息」。（示意圖／《旺角卡門》劇照）

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樓主在香港討論區發文分享，承認自己「當初有型地離職，而家畀舊同事笑我冇出息」。樓主在零售業由基層做到上管理層，但因為和前上司不和等因素，半年前決定裸辭，當時還覺得要再找工作並不難。不過半年來去見工，很多公司見到他過去的職級和人工，都婉拒稱不想他屈就，幾經波折雖找到新工，又因為私人原因沒有做下去，生活漸有困難。

這時舊公司剛好有「新project」（計劃）要人手，舊老闆便問樓主有沒有興趣回去幫忙數個月，但只能以兼職形式僱用。樓主考慮了數天，念及手停口停及想到未必會見到舊同事便答允。豈料在開始做新計劃前1星期，公司因為人手問題，老闆叫樓主要落舖上前線「頂住先」。

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捱過落舖開始搞新計劃後，樓主竟然重遇1名過去被他鬧過的兼職同事，彼此的開場白都很有禮貌，未料對方下一句就說：「乜咁冇出息呀？嗰陣走得咁瀟灑而家冇嘢撈又走返嚟？」樓主後來才1發現，原來落舖時有舊同事將他返舊公司做兼職的事廣傳，還私下說過去樓主做管理層時經常鬧人，「而家同佢哋同post（職級）仲可以畀佢哋點返我做嘢」。樓主在帖文大嘆：「你估我真係想為五斗米折腰咩，揾唔到工就要馬死落地行㗎啦。」

網民看完樓主經歷，語重心長稱「真係好冇出息，但為咗錢，點都要忍」，更勸樓主當作是人生經驗，「如果返去係升幾級職同人工就話，但你係降級返去，唔畀人笑都唔得」。不過也有網民認為樓主過去是否和同事關係太差，周圍樹敵太多才會這樣，「凡事留一線，你自己檢討下啦 ，走嗰時得罪成村人」。

樓主回應指，現時情況是「再冇工開連日常開支都有問題」，舊公司其實「真係冇嘢做」，有選擇的話不想吃回頭草，只是沒想到回去工作一陣子都會有難聽的說話，但他無意辭職，「以為佢哋咁樣講是非就可以影響我而家就唔做，係佢哋天真啫」。他自問要求很高，故以往經常挑剔下屬的工作，「可能因為咁樣搞到佢哋唔係咁鍾意我」，強調自己對事不對人，但沒料到原來這麼多同事對他有意見，「後生女真係好記仇」、「知我就唔返去啦」。樓主亦有反省，稱覺得自己過去有做錯，工作時很難總考慮會不會得失同事，但也承認「而家睇返都覺得自己好離地」。

（香港討論區）

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