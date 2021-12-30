公司換水是社會實驗？水機缺水無人理　有人主動換同事即湧出斟水

水機無水沒人肯換水樽，相信在不少公司也出現同場情況。有打工仔近日於討論區發文大呻，「公司換水根本就係一場社會行為實驗」，指出每朝早都會有一堆同事沖咖啡和茶提神，到中午水機沒水後，就沒人會主動換水，「所有同事突然間好似唔使再飲水咁」，當他忍不住主動換水後，同事們立即「一個接一個出嚟倒水」，讓他十分氣憤。



有打工仔近日於討論區發文大呻，每朝都會有一堆同事沖咖啡和茶提神，到中午水機沒水時，沒人會主動換水。（《未生》劇照）

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該名打工仔於香港討論區發文表示，公司每朝都會有一堆同事沖咖啡和茶提神，到臨近中午，仍不時有同事去斟水，「部機已經出現慘叫聲表示自己就快冇水」，但之後總會再有一、兩名同事再盡快去斟水，他們會將該瓶水「打斜放」，倒完最後少許水後，就會返回座位，完全沒打算出手換水。

樓主指出，這個時候「所有同事突然間好似唔使再飲水咁」，無論過了1個、2個、3個小時，都不會再有人去斟水喝。樓主明白到絕望後，就會忍不住主動換水，然後「所有同事就會突然間好似好想飲水咁，一個接一個出嚟倒水」，令他十分氣憤地說「你班仆X肯換水未？」。

帖文引起熱議，不少網民深有同感，「啲女同事通常都借啲意唔換等男仔換」、「大把呢啲人，寧願唔飲都唔會換，女人當冇力換都算，男人都係咁，真係覺得好差」、「我都試過好多次係咁，最搞笑係換完水，我都未裝水就已經排緊隊，我仲要排最後面」、「只要你換一次，每次都係叫你換」、「真係莫講話換水，連影印機冇紙都唔會去加紙」。

不過有網民認為樓主不應太計較，「成日屈喺公司咪當伸展吓囉！如果係男人，使唔使咁計較呀」、「畀我，我會自動自覺換囉，好蝕底咩！」、「其實你咪又係唔想換水？五十步笑百步而已」。

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