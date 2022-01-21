$1億六合彩頭三獎逾850注中｜緊記領獎期限＋須知　遲咗無獎金！

【$1億六合彩新年金多寶2022攻略／複式／單式／領獎期限／過去攪珠結果／電腦飛／頭獎機率／賽馬會投注站】2022年首個億元六合彩已於1月20日（星期四）晚攪珠，頭獎7注中，每注派17,446,020元，二獎6注中，每注派2,083,190元，三獎亦有844.5注中，每注派38,460元。

不過，中獎只是第一步，所有幸運兒緊記要留意領獎期限及須知，當中頭獎幸運兒更須於指定時間內登記！如果遺失了彩票又要如何處理呢？

另外，究竟過往哪些號碼中獎率最高？買電腦飛還是自選號碼彩票更好？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答。



1月20日億元六合彩攪出號碼。（馬會）

（資料圖片）

如果幸運中獎，頭獎得獎者須在翌日指定時間前登記，其餘幸運兒亦要在指定期限內領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

六合彩領獎須知＋期限！遺失彩票點算好？▼▼▼

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六合彩49個數字組合變化萬千，到底有沒有路可捉？《香港01》從馬會數據歸納過去6個月攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺場呢？大家買六合彩之前可以留意。

六合彩複式八個字幾多錢？買複式自選還是電腦飛好？



根據馬會公布，近4次金多寶，6位幸運兒中有4位以複式獎券中頭獎。

過去2年六合彩金多寶攪珠結果。（馬會）

另有一個較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

10大最幸運投注站



除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

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另外，因應新型冠狀病毒疫情最新情況，馬會決定1月20日起，安排六合彩每星期攪珠一次，直至另行通知，在這特別安排下，六合彩將逢星期四攪珠（2月3日賽馬日除外）。

如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

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