薯仔現黑圈「似足水晶洞」網民爆笑　8種食物提升新陳代謝助減肥

【馬鈴薯／薯仔】台灣物價攀升，不少當地人喜歡到大賣場買食材回家自理，有台灣人在好市多（Costco）買了馬鈴薯回家切開後，卻發現剖面上環繞一圈黑色紋路，緊張發文詢問是否還可食用，不料網友瘋狂歪樓，大讚這顆「玉石」相當漂亮，恭喜他「賭石成功」，讓原PO哭笑不得。



從原PO提供的照片可看到，米白色馬鈴薯被切開後，內層出現一圈不規則的黑線環繞，外側也出現黑色暈染的痕跡，乍看像石頭切開後出現白色玉石。

【圖輯】點圖放大瀏覽有助減肥的「8種提升新陳代謝食物」👇👇👇

+ 4

引來大批網友歪樓留言「以為是玉石剖面」、「賭石吧」、「什麼刀這麼厲害，瑪瑙切面好漂亮」、「瑪瑙晶洞？」、「我以為好市多開始賣水晶洞了呢」，也有人以為是鮑魚、生蠔等海鮮。

【圖輯】易飽足又有抗性澱粉助減肥！點圖放大瀏覽「馬鈴薯5大好處」👇👇👇

+ 3

有網友也認真回覆原PO「能不能吃」的問題，直言「答案很明顯」、「吃了不是升天就是瘦身」、「我會丟掉」、「有疑慮就不要吃吧」、「看起來像馬鈴薯環腐病，丟掉或退貨，別吃了」、「馬鈴薯很便宜，不用拿命來拼，退吧」，也有人表示「美國人跟我說這個生長期有凍傷，可以吃但是會不好吃」。

事後原PO則留言感謝大家的意見，「不敢吃，直接丟了」。

延伸閱讀：

路邊50元愛心餅乾到底該不該買？網一面倒大推曝唯一缺點

跨年夜待送餐「堆積如山」 外送員一看腳軟：預估明年才會到

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】