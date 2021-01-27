薯仔營養｜易飽足又有抗性澱粉助減肥　細數馬鈴薯5大好處

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-01-27 15:02

想到薯仔（馬鈴薯），我們往往想到油膩膩的薯條、炸得焦脆的薯片並與「不健康」劃上等號。但薯仔其實是很營養的食物，內含的抗性澱粉與低熱量的特性使他成為減重好夥伴、澱粉家族的資優生。以正確健康的方式料理薯仔，使身體更好地吃進營養而不是其他附帶的高熱量。

▼薯仔的好處（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

1. 抗性澱粉多：抗性澱粉不容易被消化，有助人體減重，調節血糖，降低膽固醇、維持腸道健康。

2. 含鉀量豐富：一顆中等大小的薯傑含鉀約941毫克，佔每日建議攝取量的20%。若以正確的方式烹煮可提供優質的營養來源。

3. 高纖維：薯仔的水溶性纖維含量高，可助排便，纖維含量不比青菜差。

4. 維他命C與鎂：維他命C含量高，也含有維他命B雜，鋅、人體必需營養素。

5. 熱量低：熱量只有等量白米飯的一半且易有飽足感，有助減重。

※烹飪小提醒

發芽薯仔務必丟掉，發芽薯仔即使煮熟仍具毒性。另外薯仔容易吸附油脂，以油炸、煎炒方式容易吃進更多熱量又不健康，建議以水煮、蒸為主。

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+ 5 + 5 + 5

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