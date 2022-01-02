離婚貴婦借錢買名貴包包　被迫與債主性交當利息　慘遭全方位偷拍

無咁大個頭，唔好戴咁大頂帽，但總有人愛充大頭過奢華生活，結果卻陷入萬劫不復境地！台灣資深媒體人林裕豐在電視節目《震震有詞》分享個案，指1名貴婦與富豪丈夫離婚後，每月雖有10萬元（台幣，下同）贍養費，但卻不足支撐其闊太式開銷，後來向地下錢莊借款200萬元用作買手袋、住靚屋等。債主其後反口稱收要取高昂利息，貴婦無力還款下，被迫「賣身」當利息，卻遭對方偷拍，陷入極度痛苦的狀況。貴婦最終要找前夫出手相救，才沒有讓事件曝光。



台灣曾有1名貴婦與富豪丈夫離婚後，贍養費不足以應付奢華生活的開支，借錢後卻被要脅償還大額利息。（資料圖片）

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林裕豐在節目中透露，該名貴婦與富豪前夫離婚後，每月獲10萬元贍養費，但她始終無法放棄過去的奢華生活，後來透過友人認識1名老闆，對方一口答應借出200萬元，更聲稱不用利息。

不過，林裕豐指該名老闆其實是靠地下錢莊生意起家的土豪，在借錢6個月後要貴婦還本金連利息共1200萬元，且不斷要脅她要還錢。惟貴婦始終無力還債，此時老闆又使出動之以情的方法，表示自己很喜歡貴婦，向她提出「（性交）1次就可以抵1000萬的利息」，貴婦無計可施下也只能就範。

林裕豐指借錢的老闆要貴婦以性事抵償利息，更偷偷拍下性愛影片。（YouTube「高點電視」影片截圖）

當貴婦以為事件可以告一段落，卻發現該名老闆竟偷偷錄下2人的性愛畫面，「各個角度都拍好」。礙於面子問題，貴婦擔心事件曝光後影響形象，貴婦因此沒有報警，甚至被迫陪該名老闆到處出席聚會，讓身邊的友人都大感奇怪。

最後貴婦忍無可忍，只好尋求前夫的幫忙，並透過1名任職警員的朋友出手，成功取回性愛影片，並向老闆支付200萬元借貸本金，事件才能告一段落。

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