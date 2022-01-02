除夕Party Room倒數　友人靜靜雞轉場仲走數　Cheap爆1句辣㷫搞手

大時大節籌辦派對，為的就是與朋友們盡興一番，一眾「Party搞手」實在功不可沒。近日有網民發文大呻，指除夕晚上特意訂了Party Room（派對房間），與一共11名朋友打邊爐倒數，為了方便大家更不介意墊支食材及酒水費用。沒料派對當晚友人飲飽食醉後，竟以不同原因悄悄轉場消遣，其後更集體「走數」拒絕承擔費用，令樓主相當憤怒，直斥：「點解做人可以做到咁肉酸咁Cheap？」



有網民發文大呻，指除夕夜訂了派對房間打算與友人倒數，更預先墊支食材及酒水費用，沒料友人竟自行轉場，事後更集體「走數」。（《春嬌救志明》劇照）

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該名網民昨日（1日）於Dcard討論區發文，指除夕夜相約大班朋友到Party Room慶祝，身為搞手的他已墊支場地訂金，又預先為大家購買酒水及火鍋食材，「所有錢都係我出咗先，諗住完晒先計每人AA（制）幾多錢」。

樓主指當日大家也玩得很高興，沒想到派對竟然荒謬收場，「我哋一行12條友，去到凌晨3點嘅時候得返5條友喺到，其他人完全失蹤咗」。他憶述朋友們利用不用理由如「去廁所、嘢飲唔夠要去買、出去聽個電話」，外出後便沒有回來，更一直未能聯絡。後來他才發現原來朋友早已轉場消遣，「最後喺其他friend嘅ig睇到佢哋成班自己去咗酒吧玩」。

朋友們利用不用理由提早離場，一直未能聯絡，樓主才發現原來朋友早已轉場消遣，感到憤怒又心淡。（《春嬌救志明》劇照）

事件令樓主憤怒又心淡，認為友人離開前大可坦白，「算數喇，你哋走都講聲呀」。至昨日他計算好費用，要求朋友「夾錢」時，對方竟說出超過分的1句：「我地都冇玩晒全場，點解要畀？」花心機籌備派對的他聞言不禁「懷疑人生」，直斥「點解做人可以做到咁肉酸咁Cheap？有份食有份飲有份玩，竟然可以講出句咁嘅說話！」，只好自我安慰，「幾千蚊睇清咗呢班人，都抵嘅」。

事件引來網民共鳴，紛紛為樓主感不值，狠批出席派對的「友人」非常無恥，「幾多歲啊，咁樣好肉酸」、「無恥到咁嘅fd都真係第一次聽」。亦有網民建議樓主向友人追回已墊支的費用，「既然冇friend做，幾大都追齊數先，點解要蝕畀佢哋」、「佢咁玩就同佢哋計返鐘數收錢囉，唔好蝕畀班X街」、「搞手真心慘，我上次都係自己貼幾千蚊出嚟搞」。

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結婚擺酒，數百人食飽飲醉後居然可以走數？河南有酒店職員向內媒投訴，指上月30日一對新人擺結婚午宴，包下40圍酒席後，以各種理由不結賬，最後新郎父親說回家拿錢，新郎隨後竟然跑掉。職員原本只收到3000元（人民幣，下同）訂金，事後「追魂Call」才迫得新郎多付了5000元，但尾數仍無着落，唯有向內媒求助。新娘之後突然發來1個手機號碼，對方是新郎的好朋友，他竟然反斥酒店老闆的外甥欠他錢，所以新郎才不找數。這個解釋令網民傻眼，質疑結婚擺酒都可以走數，「吃飯要付飯錢，誰借錢誰還」，直斥走數和追債是兩碼子的事，在大喜日子竟可混為一談，實在是混帳！



河南一對新人擺酒開了40席後竟然沒有付尾數就走掉。（民生頻道微博影片截圖）