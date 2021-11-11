車cam直擊│Tesla直衝班馬線　阿伯險被撞神反應怒揮枴杖掃車尾

過馬路要小心！網上流傳片段，1輛電動車昨晨（10日）駛至秀荗坪1處斑馬線時，竟沒有收油直接駛過，幾乎撞倒正在過路的老伯。幸好老伯反應迅速及時停步，更即時以手上的枴杖向車身橫掃泄忿。片段引來網民熱議及瘋傳，直斥電動車司機駕駛態度有問題，又大讚伯伯反應非常靈敏，而片主其後亦表示已經報警。



1輛電動車昨晨（10日）駛至秀荗坪1處斑馬線時，沒有收油讓行人先行，反而加速直接駛過，幾乎撞倒正在過路的老伯。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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事發「車cam」片段昨於多個駕駛群組流傳，片段顯示事發時間為昨晨約10時半，地點為秀荗坪秀明道秀潤樓對出的1處斑馬線。片中可見1男1女正由斑馬線的右邊橫過到左邊，另有1名持枴杖的老伯從左邊慢行向右方過路。

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當伯伯行至斑馬線的一半時，1輛白色Tesla電動車沿秀明道往秀茂坪商場駛至，伯伯見狀亦放慢腳步以保安全。沒料電動車駛至時竟沒有收油先讓行人過路，反而直接「踩油」高速駛過斑馬線，幾乎撞倒老伯。與電動車僅距1個身位的老伯驚魂甫定，即生氣地以手上的枴杖橫揮向電動車車身泄忿，未有擊中車輛，只看着電動車高速駛離。

網民直斥電動車司機駕駛態度有問題，片主其後亦表示已經報警舉報事件。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

片段曝光後旋即引來網民熱議及瘋傳，紛紛直斥涉事電動車司機幾乎「車死人」，呼籲片主必須舉報危險駕駛行為，「唔好放過佢，完全冇收油嘅動作」、「行人已在斑馬線上，還衝過去，擺明有心攞命」、「仲要高速，萬一撞到人唔死都重傷」、「黐線㗎，老人家嚇親跌親尾長。咁都唔停，可想而知佢平時駕駛態度」。而片主其後亦留言表示已經報警，並已獲得相關檔案編號以作跟進。

有網民則指片中老伯非常敏捷，大讚他即時以手上「武器」教訓司機的神反應，「阿伯打得好，呢種人真係唔好揸車」、「睇下阿伯嬲到連枴杖都唔要就知道幾離譜」、「好彩阿伯有望下咋，而家過馬路真係要望真啲」。