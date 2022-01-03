城巴88R及61R元旦起不收現金　只限電子支付　巴士公司解釋原因

城巴於上個月初（12月10日）發出通告，指於今年1月1日起，旗下61R及88R的非專利居民巴士服務路線將不再接受現金繳付車資，乘客需使用八達通或指定電子支付方式繳付車資。踏入元旦後，有網民拍到現時行駛相關路線的巴士都已經將錢箱位置遮蓋，提示乘客不接受現金繳付車資。

相關做法引起網民熱議，有人擔心巴士公司未來將逐步拒收現金，做法恐令乘客不便；亦有人指有關路線並非專利巴士路線，而居民巴士（或稱村巴）不收現金的做法一直存在，對此並不擔心。

城巴回覆《香港01》查詢時表示，61R及88R屬居民服務的非專營巴士路線，絕大部分乘客以電子支付方式繳付車費，現時未有計劃將不收現金支付車資的安排擴展至專營巴士路線。



城巴旗下的非專利居民巴士服務路線61R及88R由今年1月1日起不再接受現金支付車資。（資料圖片／盧翊銘攝）

2條不再接受現金支付車資的非專利居民巴士服務路線分別是由沙田第一城來往藍田站及中環的61R及88R。根據城巴發出的通告，乘客於1月1日之後只可以使用八達通、二維碼（支付寶、銀聯雲閃付）、輕觸式支付（VISA、Master、銀聯）及流動支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）支付車資，並列出各個車站附近都有可以為八達通增值的地點。

有網民認為，如果乘客身上只有現金，將無法坐相關村巴，巴士公司不應該拒絕收取現金，「電話無電或者唔見咗個電話點算？」、「無手機車都無得搭」、「無八達通就上唔到車」，猜測做法是希望降低處理現金的成本。不過亦有留言提到，61R及88R是非專利居民巴士服務路線，主要服務對象是沙田第一城的居民而非一般乘客，同類村巴服務有不少路線都是不收現金，認為暫時毋須擔心一般專利巴士路線會不收現金。

城巴在通告中表示，乘客自1月1起，乘搭61R及88R巴士時只可以使用八達通或其他電子支付方式繳車資。（資料圖片）

城巴表示，不再接受現金付款的61R及88R為居民服務的非專營巴士路線，絕大部份乘客都以電子支付方式繳付車費。城巴又提到現時香港電子支付愈趨普及，一直有引入新的電子支付系統以方便乘客，但至今尚未有計劃將有關安排擴展至專營巴士路線。