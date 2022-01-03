公司罕有除夕早放　打工仔1句和應上司令早收變OT兼得罪所有同事

1句說話隨時引起全間公司同事的怒火！有打工仔在討論區上分享，稱公司在除夕當日罕見地容許職員早放，「所以大家都好開心」。不過樓主的上司阿姐在除夕之前的會議指留意到PowerPoint某個數字有問題，而樓主早前亦都留意到，所以就說自己都覺得「條數有啲怪」，當下已經引來同事注視。阿姐於是要求同事「呢兩日Check返咩事，31號收工前畀返Report我」，由於事件影響多位同事，「大家好大機會無得早走，分分鐘仲要OT」，令同事面口「冇好過」。樓主指自己只是實事求是，「唔通睇住有問題都唔出聲咩？」



有網民在討論區上分享，指自己因為說錯1句話而連累全公司都不能在除夕日早放。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主於除夕日早上在香港討論區上以「我口多講咗一句說話，令到同事今日冇得早放」為題發文，分享個人職場經驗。他提到自己在開會之前已經發現數字有問題，曾經向Senior了解，但Senior指「留返下星期一返嚟先問人」，不過自己最後還是在會議上附和阿姐，認同數字有問題，變相引發與同事相處的矛盾。

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有網民建議樓主既然知道事件涉及的人士眾多，而且Senior同事都認為情況可以稍後再處理，「如果唔急嘅就唔好出聲住，等放完假先啦」、「其實睇最senior嗰啲同事頭點樣反應係最好，佢哋覺嚴重就自然會出聲，無出聲即下星期返嚟再拆都得」、「Senior知道都唔出聲，你出聲？得罪全世界」。不過亦有人認為樓主沒有錯，「如果明知公司啲嘢有問題，但為咗早放就唔理，咁唔太理想囉」。

（香港討論區）