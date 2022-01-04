印度女生被3男農舍內輪姦及禁錮18天　遭威脅保密否則殺死其家人

印度又發生駭人聽聞的強姦案件！印度1名女生被3名男子禁錮在1間農舍內多達18天，更被他們在裏面輪姦及鞭打，威脅她如果將事件說出去就會殺死他的家人。女生最後在3名男子同意下被放走，然後回到親戚家中，在親戚陪同下到醫院及報警。當地警方現時已經拘捕3名涉案男子，另外由於女生平日出門時都不會通知親戚她的行蹤，所以親戚一直沒有向警方報告她失蹤。



印度1名女醫科生在農舍內被3名互相認識的男子輪姦，更被禁錮多達18天。（GettyImages）

案件發生在印度古吉拉特邦（Gujarat）博塔德鎮（Botad），該名20歲的女生住在古吉拉特邦的拉傑科德市（Rajkot）準備考試，其間不時前往博塔德鎮的1條村莊，漸漸認識村莊內的其中1名男子。她於去年12月9日前往由該男子擁有的農舍，當時農舍內還有男子的另外2名男性朋友，3人年齡為22至28歲。他們4人在農舍內喝酒，然後女生就被該3名男子輪姦。

女生被輪姦後一直被禁錮在農舍內，她曾經請求男子放走他，但就被他們鞭打，甚至恐嚇稱如果她將事件告訴任何人就會殺死她的家人。直至第18天的拆禮物日（12月26日），她才在3名男子陪同下到賈斯丹市（Jasdan），上巴士前往有親戚居住的古吉拉特邦賈姆訥格爾市（Jamnagar），翌日（12月27日）在親戚陪同下到醫院，並向警方求助。

女生最後在3名男子同意下才被放走，並尋找住在城市中的親戚幫助。（GettyImages）

警方表示，他們已經拘捕3名涉案男子，現正被警方扣押，案件正在調查中，另外亦已安排女性警察輔導受害人。警方提到受害人的志願是成為醫生，已經兩度應考相關入學試但未能考上醫學院，涉案人士都認識受害人而且來自同1條村。最後警方指出，由於受害人出門時都不會通知家人，所以即使她被禁錮在農舍多天，亦都沒有人通報她失蹤。

（India Express、Times of India）