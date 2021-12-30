羊懼？印度現「人面羊」畸胎　光禿禿僅有前肢　村民排隊睇恐凶兆

【羊懼／人面羊】山羊媽媽誕下人類嬰兒面孔的畸胎，村民恐懼視為凶兆！印度阿薩姆邦有1頭母山羊，早前誕下只有前肢，樣子嚴重腫脹且激似人類嬰兒的山羊寶寶，主人見狀大感吃驚，其他村民知悉後更排隊來觀看。惟「人面羊」寶寶出生不久就死亡，主人一家非常擔心，認為這會帶來厄運。當地人遇到這類奇怪動物胎兒，有時會視為凶兆，有時則當作神喻崇拜，但專家以科學知識去解釋，這頭山羊寶寶其實是患先天性疾病的畸胎，羊媽媽可能感染了裂谷熱（Rift Valley fever）導致胎兒發育畸形，呼籲主人盡快帶山羊看獸醫。



印度有山羊誕下1隻「人面羊」，胎兒出生不久就死亡，村民擔心會帶來厄運，當地專家則解釋這是患先天性疾病的畸胎。（Twitter圖片）

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事發於印度阿薩姆邦多萊區，居於Gangapur 村的46歲農民飼養的母山羊最近生下1頭奇怪的羊寶寶，鄰居知道後紛紛衝到他家想觀看，人多時甚至要排隊。達斯說自己也是首次見到這樣奇怪的羊胎兒，網上瘋傳的照片可以見到畸胎樣子，其面上無論眼、耳、口、鼻看上去都像人類嬰兒，但是並沒有尾巴，全身光禿禿只有前肢，而唯一與和山羊似的只有耳朵。

村民們個個看完畸胎後都大嚇一跳，達斯指山羊媽媽之前已分娩過1次，這次是第2次分娩。可惜山羊寶寶出生後不久就死亡，達斯馬上把牠埋葬。羊怪胎被詭下不久即死亡，達斯稱家人現在變得很擔心和不安，因為在印度，無論人類或動物誕下畸胎，都被他們當成不祥之兆，會為主人帶來厄運。

印媒指，當地人認為事件同時是一種警示，有時會被當成神喻受人崇拜，有時會視作凶兆，亦有人相信這種畸胎是人獸交造成。阿薩姆大學生態學教授Parthangkar Choudhary指，民眾傾向迷信，認為這是某種神秘力量介入造成，但這很可能只是先天性殘疾，胎兒是出現胎兒水腫（Fetal Anasarca），體液積聚在身體不同部位，令面部腫成如此。

當地獸醫Fayyaz Ahmed亦表示，山羊比其他動物更易生出畸胎，胎兒可能是在子宮發育時已經受損，疑母羊感染了裂谷熱（Rift Valley fever）引致胎兒畸形，但也可能是其他原因導致基因突變，建議主人應該帶山羊去找獸醫檢查。

2018年，菲律賓蘇丹庫達拉省有小農場的山羊媽媽剖腹誕下2胎，其中1胎小山羊呈「半人半豬」的樣子，產後的山羊媽媽與2隻寶寶都死掉，村民認為是厄運象徵。不過，當時菲律賓大學動物科學研究院的專家也認為，山羊媽媽可能是懷孕時被蚊子叮咬，染上了裂谷熱（Rift Valley fever）導致胎兒發育畸形。裂谷熱由裂谷熱病毒引發，是人畜共通傳染病，會導致發燒頭痛，嚴重的可能導致失明、出血、肝炎甚至死亡，主要感染動物包括羊、牛等，懷孕動物感染後有機會誕下畸胎。

（綜合）

看到這隻鯊魚寶寶竟然有不少人聯想到爆紅的《Baby Shark》？印尼有漁夫日前意外捕捉到1隻母鯊，剖腹發現懷有1條長相奇怪的鯊魚寶寶，眼睛竟然長在尖頭的下方，儼如1張詭異人臉，漁夫稱雖然不少人希望他轉售，但他認為這條小鯊魚可以帶來好運，拒絕出售。不過，對於這條鯊魚寶寶的樣子為何會這樣，有專家認為是局部的「獨眼畸形」（Cyclopia ），亦有專家認為「眼睛」其實是未完全閉合的鼻囊。

