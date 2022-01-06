元旦擺酒遇婚禮蟑螂　上菜即打包拎走未開封威士忌　新郎嬲到報警

婚禮上高朋滿座，更令「婚禮蟑螂」混入得神不知鬼不覺！台灣有新人在fb群組上載照片「認人」，他們於元旦結婚設宴，但有1名大叔亂入，懷疑是婚禮蟑螂，朋友說他一等上菜大家都沒吃幾口就開始打包，一到新人敬酒就消失，之後再回來吃，離開時更拿走了一瓶未開封的蘇格登威士忌。朋友起疑下追出去，發現大叔在小巷消失無蹤。網民們直言大叔行為無恥，更有人認出這名男子，應該是慣犯，提出要用「婚禮實名制」才制止到婚禮蟑螂。



台灣一對新人在元旦結婚，但婚禮中混入「婚禮蟑螂」，上菜後親友吃兩口就被他打包走。（「鳳山人在地大小事」fb群組圖片）

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婚禮有時會出現一些新人及親友都不認識的賓客亂入，在宴會上白吃白喝之餘，甚至會將菜式打包走，被稱作「婚禮蟑螂」。樓主日前在fb群組「鳳山人在地大小事」發文，上傳照片問有沒有網民認識1名大叔。他元旦當晚舉行婚禮，婚宴地點是開漳聖王廟，他事後問過長輩朋友，原來無人認識這大叔。

樓主指當天大叔直接入座，同枱沒有人認識他，朋友說一上菜他只是吃了一兩口，那個大叔就開始打包，包走了許多菜式，「我們開始敬酒，你直接離開現場，等我們敬完酒你就回來，繼續包菜」，離開時還拿了1瓶未開封的蘇格登（Singleton）威士忌，覺得大叔是婚禮蟑螂。之後朋友發現有問題，便追了出去找大叔，未料大叔走到一個巷子就消失了，感覺住在附近。

台灣一對新人在元旦結婚，但婚禮中混入「婚禮蟑螂」，上菜後親友吃兩口就被他打包走。（「鳳山人在地大小事」fb群組圖片）

樓主怒斥：「婚宴蟑螂這件事，我是覺得此風不可長，你出來跟我道歉，我就原諒你，你不出來，我就去警察局報案。」他又氣稱朋友被大叔打包到根本沒吃飽。事件也令網民們相當氣憤，大罵大叔行為無恥，「人不要臉天下無敵，做這種事都不心虛嗎」、「我倒覺得遇到這樣的人，不必跟他客氣了」，甚至稱「婚宴要實名制，每個座位擺名牌」，「可以當場制止啊！不讓他包菜，並尋問是那一位的親友，說不出來，當場報警」。

有眼利網民發現，這名大叔應該是慣犯，經常在開漳聖王廟的喜宴上出沒，有人婚禮時都遇過這名大叔，他一樣是敬酒時間就會消失，之前一直吃一直打包。事後樓主已到警處報案，澄清不是他們請不起，而是大叔在親友都沒吃飽就打包走菜式，行為太惡劣。

（綜合）

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