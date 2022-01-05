無戴口罩入雪糕店　少女除裙包臉僅穿內衣　同場帶女爸爸忍唔住望

新冠疫情橫行多時，還是有人外出不戴口罩？阿根庭近日瘋傳1段「無罩影片」，只見1名少女入雪糕店時沒戴口罩，她為了買到雪糕，竟然即場脫去身上連身裙當口罩使用，全身僅穿內衣，嚇得旁邊帶住3個女兒的爸爸呆呆望住。職員要求少女馬上戴口罩離開，她嘲諷一番才願離去。

當地傳媒指，其實少女和另外10人一同去買雪糕，但全部人無戴口罩，故只派1人入店，沒料到她的口罩竟然就是身上的裙子，結果她未能買到雪糕，其同伴要另行購買口罩才能成功買到雪糕。片段瘋傳後，網民的重點卻不在口罩，反而關注到那名「眼甘甘」爸爸，笑稱他全程看得目不轉睛，「回家要被老婆罵了」。



阿根廷1名少女無戴口罩入店舖買雪糕，竟想到除下裙子包口鼻，店內帶着女兒的爸爸看得目不轉睛。（「Diario Mendoza」YouTube影片截圖）

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事發於阿根廷門多薩省（Mendoza）戈多克魯茲（Godoy Cruz），當地傳媒指事發地點是1家有名氣的雪糕店，1名少女進店想買雪糕，同行還有10人。因防疫規定職員要求他們戴上口罩才可進店，結果由1名少女做代表入店內，殊不知她的口罩其實是身上的連身裙。

從事發的閉路電視所見，當時是1月1日的晚上10時半，鏡頭內還有個家庭在排隊買雪糕，當地傳媒指是爸爸帶住3名女兒。少女入鏡時其實已經脫下裙子，身上只穿內衣，她將裙子綁在頸上，打結包住自己的嘴和鼻。同場的爸爸和3名女兒似被嚇倒，呆呆望住少女。爸爸就算戴着口罩但仍露出鼻子，見到店員在警告該名少女時，他馬上拉好口罩掩蓋鼻子。

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此時職員要求少女馬上離開，詎料她竟做出不文手勢，反問職員「你不是要我戴口罩嗎？我戴上了」，但她最後仍是離開了雪糕店。當地傳媒指，女子的同伴中有人後來成功找到口罩「救駕」，才能買到11支雪糕。

有網民批評事件是宗「愚蠢的鬧劇」，許多人留意到少女裙下所穿的應該是比堅尼才對，覺得脫下來也無傷大雅，但無口罩的確不對。惟竟有網民錯重點大讚女子身材不錯，「多數男人都認同這樣戴口罩方式」，不過更多人把焦點投放到那位爸爸身上，笑言他全程盯住少女，「這個爸爸回家要被老婆罵了」。

（綜合）

臉上長着陰莖？美國男子艾斯察達（Conrado Estrada）因為鼻子變長觸及嘴唇，形狀與陰莖十分相似而影響社交及健康。由於他的外貌很容易就會引起路人注視，所以開始變得自卑，最後只能長期戴上口罩避免尷尬，但鼻子情況已實際上影響到進食及呼吸。後來他在工作期間遇上整形外科醫生羅莫（Dr. Thomas Romo III），發現他其實患上嚴重的酒糟鼻，最後替他施術解決皮膚問題並回復正常外貌，成功重拾自信。



艾斯察達（Conrado Estrada）受酒糟鼻影響多年，其鼻子形狀與陰莖相似，更觸及嘴唇，令他感到尷尬又自卑。（IG「drthomasromo」圖片）

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整形外科醫生羅莫（Dr. Thomas Romo III）為艾斯察達施手術解決酒糟鼻問題，令他回復正常外貌。（IG「drthomasromo」圖片）