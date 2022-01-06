趕返工忘說早安　女友怒提分手詛咒「被撞死」　台男妙回笑翻網民

分手的理由可以有多離奇？有台男於討論區發文，稱周一（1月3日）趕上班，一時忘了向女友說「早安」打招呼，即被女友要求道歉，否則便要分手。他感到莫名其妙，雙方開始爭吵，沒料憤怒的女友竟連番詛咒他「被車撞死」，不過他似乎見慣不怪，輕鬆拋出多句金句「回敬」，帖文引來網民討論。



有台男於討論區發文，稱周一（1月3日）趕上班，一時忘了向女友說「早安」打招呼，即被女友要求道歉，否則便要分手。（《奶酪陷阱》劇照）

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「有人知道我錯在哪裏嗎？」該名台男於Dcard討論區發文，指周一花了不少時間才找到機車車匙，匆匆忙忙趕着出門上班，回到公司才記起未有與女友打招呼，於是便發訊息稱「寶貝，我到公司囉！」。沒想到女友劈頭便要求他道歉，指責他忘記「說早安」是無禮表現，又指自己每天也會說早安及晚安。

台男對女友的要求感到莫名其妙，強調不會為自己認為沒錯的事而道歉，但女友卻出動「情緒勒索」，威脅「不道歉便分手」。他以為女友一時激動，遂嘗試向對方「好聲好氣」解釋因趕上班才會沒打招呼，「我就不覺得我有錯，我為什麼要道歉？我最多跟你補講一句：早安」，可是女友仍然堅持，「我是要你道歉」。

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女友見台男冷淡回應更感氣憤，怒稱「那就分手，順便祝你今天下班回家被車撞」，其後更連番詛咒，「祝你下班被車撞死，血流成河」、「祝你被卡車輾死」、「祝你被大貨車壓死」、「祝你安全帽被偷，然後被警察開罰單，再被狗追，再被酒駕撞死」等等。

似乎見慣不怪的台男未感驚訝，反而搬出金句「反擊」，「祝妳買麥當勞的大薯永遠都是中薯的量」、「祝妳買珍奶珍珠只有10顆，加一份珍珠也只有多5顆」、「祝你每次洗好衣服，襪子都會少1隻」。他事後表示，自己本來並非不願道歉，「只是覺得沒說早安然後就被這樣命令式的道歉，讓我感受很差，若是撒嬌式的方式叫我道歉，我當然很樂意」。他又指事件令他動了分手念頭，正考慮相約女友見面認真溝通。

面對女友詛咒，台男輕鬆拋出多句金句「回敬」。（《奶酪陷阱》劇照）

帖文一出引來網民討論，不少人狠批樓主女友說話狠毒，「要分手就算了還詛咒人，這個人真的病的不輕欸」、「不管什麼關係尊重都是最基本的，看對話根本言語暴力。另外老把分手掛在嘴邊來威脅真的非常不成熟」、「你罵的都很委婉，都是無傷大雅的事情，但她罵的都很嚴重，要你命那種」。

亦有網民「錯重點」，大讚樓主非常幽默，連罵人也很可愛，「你還蠻幽默的耶，祝你找到更好的女孩」、「你罵人還這麼幽默，也太貼心」、「如果分手你可能會有點難過，但是你的回話真的太好笑了」、「你罵人好好玩，如果是我應該會吵不起來了」。

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