美H&M前員工揭衛衣有蝨照片瘋傳　店方關閉調查　專家話係呢種蟲

連鎖服裝店衣物竟然有蝨？美國1名H&M前員工日前在Twitter上大爆，指紐約1家H&M分店的衛衣架上有大量相信是蝨的蟲子，惟店家沒有通知其他員工，最後只是用繩子圍起有蟲區域。照片所見，衛衣帽子位置附近有些長身的小蟲。事件在網上引來熱議，網民稱光看都全身發癢，更懷疑這些是床蝨（即木蝨），店舖應馬上關閉滅蟲，對於是什麼害蟲更引起激辯，H&M隨後將分店關閉調查。

本港滅蟲專家鄭國鏗指，據圖片中的害蟲數量及外形，相信是頭蝨，他估計是有頭蝨患者試穿衛衣時，一笠一除令頭蝨掉在衛衣上再散開。頭蝨在香港已經很少見，如果網民擔心「買衫送蟲」，購買及試穿前要檢查清楚有沒有蟲，回家後馬上用熱水清洗。



美國H&M前員工前傳照片，衛衣上有不少棕色小蟲。（「Choy Choy 」Twitter圖片）

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美國1名連鎖服裝店H&M的前員工日前在Twitter爆料，指她在西田世貿中心（WESTFIELD World Trade Center）分店工作時，有顧客發現一個特價衛衣貨架上有許多棕色小蟲子，懷疑是蝨（Lice）。她通知經理後對方沒有通知其他員工，更沒有封起涉事貨架調查。最後店方只是用繩子封起有蟲貨架，她後來因個人原因辭職。

從她上傳的照片所見，拍到6件淺灰色衛衣，上面的帽子位置有一隻隻小蟲子。前員工稱這批衛衣都是最近運來不久，放在貨架上時間不算長，每天都會返貨。她是第一次在店內見到這些蟲子，呼籲顧客們穿着前要先清洗衣物。

照片引起熱議，許多人直言看着都全身發癢，又猜這些其實是床蝨（Bedbug，即木蝨），店方應該關店處理。有網民直斥如果工作場所有害蟲，店舖理應提醒員工，呼籲事主應檢查有沒有將害蟲帶回住所，如果有應該找律師協助，應由H&M負責。H&M後來亦在帖文回覆，澄清他們重視客人和店員的安全，出於謹慎考慮，他們已關閉涉事分店作全面調查。

前員工說未料到事情爆大到要全店關閉調查，原本她只當是令人煩惱的小問題，她事後已向經理道歉，這其實是公司的錯，但她亦收到其他同事道謝。網民們其後仍在討論衛衣上的是什麼害蟲，有人認為並非床蝨，但應該是有人帶入店內。

滅蟲專家鄭國鏗認為，衛衣上的應該是頭蝨。（美國疾控中心圖片）

觀林滅蟲專家鄭國鏗回應《香港01》指，床蝨成長到最後階段的確是類似模樣，但按其規模，數量太多且集中，照片中的蟲很可能是頭蝨，體長可以達2至4厘米。蝨類害蟲不會出現在服裝店，應該是有人從外帶入舖，他認為是有頭蝨患者試衛衣所致，頭蝨會大量盤據於患者頭上，「通常係幾隻以至一堆」，估計是有頭蝨患者試衣服時，笠衛衣過程中將頭蝨留在衛衣再放回衣架上，之後頭蝨散開。

鄭國鏗續稱，外國現時仍有頭蝨問題，不時有小朋友或青年中招，香港已經很少見。香港買衫「送害蟲」的機會很低，他建議網民在試衫前可先檢查衣服有沒有蟲，回家後要先用熱水洗衫再穿着。

（綜合）

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11歲女童生頭蝨，媽媽嘗試土法滅蝨，用農藥塗頭再以保鮮紙包裹，累女兒入ICU險死。（微博圖片）

11歲女童生頭蝨，媽媽用農藥塗頭「焗蝨」，焗了3小時。（微博圖片）

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原來許多網民小時候都試過「土法治療」：