預告穿性感睡衣　老公勁期待　人妻現身即被勸離場：男人就是現實

維繫夫婦感情除了靠信任和愛之外，適時的情趣也非常重要。台灣1名人妻近日買了1件「性感睡衣」，並向丈夫預告要「穿給你看」。惟當人妻穿上睡衣、做好準備後，滿心期待的丈夫一看到另一半，便叫她「出去」，讓人妻心淡說道「男人就是現實」。該件睡衣的真身曝光後，不少網民被逗笑，更直呼「幻想破滅了」。



台灣1名人妻日前買了「性感睡衣」，表示要穿給老公大飽眼福，不料她穿上身後，卻令老公非常失望，甚至憤怒。（fb「爆廢公社」圖片）

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該名人妻在facebook群組「爆廢公社」發文，稱最近終於為了丈夫買了1件「性感睡衣」，坦言丈夫期待已久，自己作為「處處有驚喜的老婆」早有打算滿足丈夫的願望，她於是在短訊中告訴對方，已經準備好1件睡衣，又說「我再穿給你看，要好好期待喔」，語帶挑逗。

不過，人妻在帖文上傳另一張自己穿上睡衣的照片，所謂的「性感睡衣」其實是動漫《銀魂》中的外星生物角色伊麗莎白，一身白色外罩，酷似全身白色的鴨子，令丈夫看後大失所望，更直接叫人妻離開，讓她心灰意冷地慨嘆，「真是的，男人就是現實～」。

人妻口中的「性感睡衣」，原來是動漫《銀魂》中的外星生物角色伊麗莎白（fb「爆廢公社」圖片）

不少人夫和人妻看過帖文後爆笑，指樓主勇氣可嘉，又擔心她的丈夫從此對婚姻失去信任，笑稱「那個厚嘴唇看起來就很性…冷感」、「我老婆這樣應該會被我揍」、「求老公心理陰影面積」、「老公的幻想直接破滅」、「是防蚊睡衣嗎？」。

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