張敬軒演唱會8場延期　持明天門票網民心情如過山車：由有變冇！

Omicron新冠肺炎變種病毒引致第5波疫情爆發，今日（1月5日）共新增38宗個案，另有20多宗初步陽性個案，4宗暫列源頭不明或可能與輸入個案相關。特首林鄭月娥今日宣布新一輪防疫措施，除了晚市禁堂食、關閉多個場所外，大型集會如演唱會都要取消。

歌手張敬軒現正舉行演唱會，在新疫措施宣布之後，英皇娛樂亦發出公告，指餘下8場於6至10日及13至15日舉行的演唱會將全數延期。演唱會延期消息一出，持有明日周四（6日）門票的網民最為傷心，皆因新措施於周五（7日）0時起生效，以為演唱會可以繼續舉行，但最後還是一場歡喜一場空。



張敬軒演唱會因為疫情而宣布餘下8場全部延期，其IG上亦有公布相關消息。（IG「hinscheung」圖片）

最新公布的防疫措施包括晚上6時後禁止餐廳堂食，B、C、D類食肆每枱人數上限分別減至2、4及6人。15類表列處所包括酒吧、健身中心、郵輪、遊戲機中心、主題公園、博物館、美容院、夜店、按摩中心、麻將館等，加上康文署場地都須要關閉。高風險地方包括醫院及院舍除恩恤安排除外會暫停探訪，大型活動或非必要聚會都需要取消。上述措施將於本周五0時起生效，維持至少14天。

由於不能舉行大型活動，歌手張敬軒現正於香港體育館舉行的「The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會」亦都需要延期。英皇娛樂發出的公告中提到，為配合政府防疫措施及顧及觀眾及參與者安全，餘下8場演場會將會延期，已購票的觀眾可以留意官方網站或社交平台，以獲取延期安排的最新消息，「希望盡快能與各位樂迷及觀眾見面」。

英皇娛樂亦都發出公布，說明有關演唱會延期的決定。（IG「hinscheung」圖片）

最初推出新一輪防疫措施的時間，網民注意到生效時間為周五晚上，認為周四晚上的場次仍然可以舉行，詎料最後周四晚上的場次亦都被取消，令今晚（5日）的場次成為延期場之外的尾場，已購買周四晚上場次演場會門票的網民心情亦如坐過山車一樣，由有變無。

網民在留言討論中提到，「啱啱追post仲有個話好彩聽日睇」、「我聽日睇，坐咗一轉過山車」、「攞住6號（周四）嘅飛興奮咗陣，以為自己尾場」。他們亦都擔心疫情難以估計，即使現時計劃延期再舉辦演唱會，最後亦都可能要取消告終。