食衛局職員辦28人酒店聚餐　網民批成防疫漏洞：公務員有特權？

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入本港，政府昨日（5日）宣布，收緊社交措施14天，自周五（7日）起暫停食肆晚市堂食，並要求酒吧及酒館、599F的15類場所關閉。不過消息一出即有網民「爆料」，指食物及衛生局轄下的基層醫療健康辦事處（PHO）一行約30名職員，早前相約到酒店聚餐，質疑政府部門未有帶頭做好防疫，甚至有違反社交措施之嫌。食物及衞生局證實，基層醫療健康辦事處共28名職員前（4日）同到一間D類食肆午飯，強調職員均有遵從相關社交距離措施的規定。



有網民貼出相片「爆料」，指食物及衛生局轄下的基層醫療健康辦事處（PHO）一行約30名職員，早前相約到酒店聚餐，質疑相關職員已違反社交措施。（fb「公務員secrets」圖片）

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有網民昨日（5日）投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指正值Omicron病毒爆發的疫情時期，食物及衛生局轄下的基層醫療健康辦事處（PHO）一行約30名職員，相約到1間酒店一同聚餐。投稿者同時上載已遮蔽樣貌的相片，可見部分用餐者8人一枱，但未知相中人是否全為PHO職員。

又一城食肆望月樓Omicron群組愈滾愈大，有網民認為政府部門理應帶頭做好防疫。（資料圖片）

相片一出引來網民討論，有人指政府部門理應帶頭做好防疫措施，無論聚餐屬公務活動或私人聚會均屬不當，容易成為防疫缺口，「政府好落力叫大衆防疫，但冇叫自己人防」、「真係幾夠膽影張咁嘅相」。

有網民甚至質疑，相中餐桌上未見有隔板隔開座位，質疑餐廳或在場人士或有違反社交措施及限聚令之嫌，「市民就要禁足4人食飯，點解佢哋有特權」、「最遠兩張枱背對背，有無1.5米㗎」、「又話限聚令嘅？係咪只適用於星斗市民？」、「在這風頭火勢之際，還帶隊集體午膳，係咪想中晒過年」。

食物及衞生局回覆查詢時表示，基層醫療健康辦事處部分職員於1月4日同到一間D類食肆午飯，28位職員分坐餐廳內其中4枱，每枱人數4至10人不等，並沒有超出相關餐飲處所每枱上限12人的規定。午飯期間，職員均有遵從相關社交距離措施的規定，包括每枱超過三分之二的同事已接種新冠疫苗；各人在進入餐廳前已使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼；離開餐桌時均有佩戴口罩等。

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