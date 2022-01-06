防疫措施｜主題樂園關閉14日　酒店套票客呻中伏　迪士尼話咁處理

【Omicron / 晚市禁堂食 / 防疫措施 / 主題公園 / 迪士尼樂園】新冠肺炎變種病毒株Omicron殺入本港，第五波疫情一觸即發，政府昨午（5日）公布各項收緊防疫措施，由周五（7日）起，包括食肆禁晚市堂食，多類處所包括酒吧、健身中心及主題樂園等須關閉，為期14天。消息一出即引起熱議，有預訂了迪士尼樂園酒店的網民，紛紛在社交平台呻「中伏」，並問酒店會如何處理，「本身staycation加入園，而家政府話要關門，咁張飛有冇得延期？」



政府昨午（5日）公布各項收緊防疫措施，由周五（7日）起，包括食肆禁晚市堂食，主題樂園等須關閉，為期14天。（資料圖片）

收緊防疫措施公布後，不少人都在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」查詢禁晚市堂食下，如已訂購酒店連晚餐套票，會如何處理。有曾試過類似情況的網民就解答稱，酒店一般會將堂食改為房內享用晚餐，但實際情況還是按各間酒店的做法為準。

有網民就表示自己早已預訂迪士尼樂園酒店住宿套票，連樂圍入場券，但由於主題樂園由明日起關閉14天，「酒店係都可以繼續去？但入唔到園，張飛唔知有冇得延期？」。

迪士尼樂園則回應指，度假區內的酒店會維持開放，服務方面會作相應調整，於酒店之餐廳及康樂設施亦會按最新法例要求調整服務。至於2022年1月7至20日之樂園暫停開放期間到期而未使用之樂園門票或指定樂園相關產品，其有效日期將會延長，包括「雙重暢玩」樂園門票，而「奇妙處處通」會籍有效日期亦會延長。更多詳情將容後於官方網站公布。

同場加映：香港西客特別多？有網民就曾經以「一人一個今年Staycation見到嘅奇人奇事」為題發帖，吸引大家分享入住酒店時的所見所聞▼▼▼

