被嫌太靚分手！前男友稱老婆要搵普通外表　台女：該哭還是笑？

分手有千百種理由，但長得好看竟然也有錯？有台灣女生於討論區發文憶述多年前因長得好看被分手的事，她指出，當時與前男友交往已有數年，感情一直很好，有天前男友參加完朋友的婚禮後，態度卻變得很冷淡，過了3天就提出分手。原因竟然是朋友的妻子長相很普通，甚至有點醜，朋友說「那些長得好看的女生都不適合結婚，只有這種長得普通的才適合拿來娶」，這句話令前男友決心與她分手，她覺得很無言和莫名其妙。



有台灣女生於討論區發文憶述，多年前被分手，原因竟然是她長得好看。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

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該名女生於Dcard討論區以「因為長得好看被分手」為題發文憶述，當時與前男友交往已有數年，感情一直很好，沒什麼爭吵，有天前男友參加完朋友的婚禮後，態度卻變得很冷淡，過了3天就提出分手，兩人分手時都很冷靜，沒任何吵鬧，但她想知道分手的原因。

前男友指出，他於婚禮上發現新娘長相很普通，甚至有點醜，但以往朋友的每任女友都超正，他有點不解，因此詢問原因，朋友回覆「那些長得好看的女生都不適合結婚，只有這種長得普通的才適合拿來娶」，前男友說，「他這句話點醒了我，所以我想找個長相普通的女生結婚」。

前男友指出，他於朋友的婚禮上發現新娘長相很普通，甚至有點醜，朋友稱「只有這種長得普通的才適合拿來娶」，這句話令前男友決心提分手。（《長安少年行》劇照）

樓主聽完分手原因後不知道該哭還是該笑，「這人是智障嗎？」，她表示前男友還有說兩人個性不合等原因，但她沒再深究。她又說，美或醜是很主觀的事，她在外的確經常被搭訕，但也曾在公司被主管嫌醜過，所以她沒覺得自己長得好看，應該不會因外表被分手才對。

樓主最近每次想到這個分手原因，腦海就會一直浮現出一個畫面，前男友將來的女友問「寶貝，你喜歡我什麼？」時，他就會說「我就喜歡你長得醜」，更很期待前男友會這樣做。

帖文引起熱議，有網民留言說「好瞎的分手理由」、「只是想分手而已，真虧他想得到」、「男人的嘴，騙人的鬼，而且是很不會找理由的鬼」、「爛人提分手的理由越來越多元了」、「真相就是不喜歡而已，再好的特點都會被當成分手的藉口」。

（Dcard討論區）

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