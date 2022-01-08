想抽居屋被反對　揭阿媽預留首期給細佬　家姐心淡：想我幫佢供樓

至今不少年長一輩仍有重男輕女的傳統觀念，令家中女性承受各種不公平對待。有港女早前在網上討論區發文訴苦，指自己一直有抽居屋置業的計劃，本以為不需「靠家庭幹」便能獲母親支持買樓，不料重男輕女的母親聞言只擔心樓主日後無法幫弟弟供樓。後來樓主更發現母親原來早已預留一筆錢，供樓主弟弟作首期，令她直呼非常心淡。



1名女子網上發文訴苦，指最近告訴母親打算自費買居屋，但遭對方反對，並認為她有責任先幫弟弟供樓。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名女子在香港討論區以「老母幫細佬畀首期，仲想我幫佢供樓」為題發文，表示她目前自住，但一直希望有自己的安樂窩，由於沒有家人「資助」，故樓主希望有朝一日抽到居屋實現置業計畫。她續指，本以為母親會支持其決定，未料母親的反應卻讓她非常失望，「點知佢話如果我抽中居屋，到時邊個幫細佬供樓？」。

樓主此時才得知原來母親早已預留一大筆錢，作為弟弟日後買樓的首期，「不過細佬人工少，所以想我幫佢供樓」。樓主在帖文慨嘆，家人從來沒有幫她付首期的打算，但她沒料到母親竟覺得她幫助弟弟供樓是「應份」，「當我同佢講想抽居屋，佢唔係戥我開心，而係驚到時冇人幫細佬供樓」。

女子稱母親重男輕女，不但只預留弟弟的買樓首期，更反對她擁有自己的安慰窩，讓她非常心淡。（《82年生的金智英》劇照）

樓主形容母親非常重男輕女，今次爭吵更是讓她心淡，「佢憑咩要我幫手供樓？層樓我又冇份！」，直言絕對不會出錢幫弟弟供樓，今年亦不想回家過年。

帖文引來熱烈討論，大部份網民都批評樓主的母親過份偏心，「妳的生存好似是為弟弟而活，仲有啲咁殘舊思想嘅阿媽」、「點解阿媽可以咁偏心」，有人認同樓主的做法，認為她沒有義務幫弟弟供樓，更何況物業與她完全無關，「樓主都有權唔幫佢細佬，唔係奉旨嘅」、「有無搞錯呀，有本事自己供，有乜理由要人幫佢供」、「妳媽幫細佬畀首期無問題，但要妳幫手供埋就唔合理」。

同場加映：北角、沙田筍盤陸續有來 2021至2025年落成居屋一覽▼▼▼



即睇2021-2025年落成居屋筍盤▼▼▼