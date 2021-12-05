買樓須知｜上車兩大隱藏支出差餉＋地租完整解說　每年要畀幾多？

差餉與地租，大家有聽過嗎？



有意買樓上車的大家，也許聽說過，供樓以外的最主要支出為管理費、電費及水費等，但差餉與地租都是開支。

兩筆款項雖不昂貴，但仍會佔一定支出。當中兩者的計算方式又如何呢？MoneySmart即為大家解說。

【懶人包】一個圖輯看清差餉與地租計算方式（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

差餉的計算方式建基於政府的「應課差餉租值」，並乘以每年的「差餉徵收率」。「應課差餉租值」並非由業主或單位租金所釐定，而是由政府所提供，不論單位是否正在出租或自用，也會有相應租值估價。市民可到政府差餉物業估價署上，付費查詢。政府目前的「差餉徵收率」為5％，假設政府對某單位的「應課差餉租值」為一年$123,000，按上述的計算方式，即是$123,000乘以5％，一年差餉為$6,150，按季則是$1,537.5。政府在近年的財政預算案中，均會提供差餉寬減額，如於2020/2021財政年度，每戶每季最多的差餉寬減額上限為$1,500。如物業的按季應繳差餉不超過$1,500，則可完全寬減所有差餉。

香港的土地物業並非「永久地權」，而是由政府批租出使用許可權，因此要繳付地租。地租的計法方式同樣來自「應課差餉租值」，徵收率為3％，以上述例子計，如年租值估計為$123,000，地租一年即為$3,690，按季徵收$922.5。地租涉及較為複雜的香港住宅地契問題，目前九龍界限街以北及新界大部分的物業地契，均按《中英聯合聲明》，於1997年起自動續期50年，限期至2046年，須要繳交每年3％的地租。如果是港島區物業，若地契已到期，政府續期後亦需交地租，如薄扶林花園的地契於2005年到期，續期後即開始要交3％地租。

延伸閱讀：驗樓教學：你必須知道的3件事、19個必check細節及14樣必帶工具（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 42

延伸閱讀：【買樓防中伏】為慳稅將物業轉畀家人冇得造按揭？一文看清陷阱位（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 19

延伸閱讀：【買樓防中伏】一手樓預計關鍵日期唔等如收樓日 早收一樣有伏位（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 19

【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】