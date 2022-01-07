台必勝客推「佛跳牆薄餅」　勇士食評大公開　網民：吃不完可煲湯

薄餅連鎖店必勝客（Pizza Hut）台灣分店真的什麼薄餅都會做出來！繼「香菜皮蛋豬血糕比薩」引起熱議後，台必勝客早前在facebook專頁稱將推出「第一個拿湯勺吃的薄餅」，日前揭曉是賀年檔新品「摘星佛跳牆比薩」。有網民當勇士搶先試吃，並在討論區分享食評，坦言味道沒辦法合一，「像是貌合神離的情侶」。不過留言認為這類薄餅可能只是想製造話題，笑稱「吃不完可以把料挖起來明天燉湯」。



台灣必勝客推出「摘星佛跳牆比薩」，引起網民熱議。（「必勝客 Pizza Hut Taiwan」fb專頁圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

意大利人又要受刺激了！台灣必勝客繼推出香菜皮蛋豬血糕比薩後，日前在fb專頁發文，稱將推出史上第一個拿湯勺來吃的薄餅，終揭曉新年將推出兩款新年薄餅，名叫「摘星佛跳牆比薩」及「一圓好運龍蝦干貝比薩」。

台灣必勝客指，這次是首次和台灣米芝連1星台菜店金蓬萊合作，聯名推出佛跳牆薄餅，叫價999元台幣（約281港元），限時開賣5周。薄餅配料包括排骨酥、鳥蛋（鵪鶉蛋）、海參、鮑魚、大白菜、筍乾、芋頭、干貝，用芝心餅皮，本月4日正式開賣。

有網民馬上購買試吃後，在PTT上傳食評，他說味道沒有很鹹，但味道完全無法合一，「感覺佛跳牆跟起司兩者，看起來像是貌合神離的情侶，感覺是10點說交往，12點就分手」，唯一的優點就是不是太鹹，5分滿分的話只有2分，「回購率：0%」。

其他網民笑言「必勝客還有什麼不敢做的」、「佛跳牆不就重口味嗎」、「愈來愈不能理解現在的披薩口味了」，但還是對樓主肅然起敬，大讚他是「勇者」。有人就認為這項薄餅的定價太高，不過「吃不完可以把料挖起來明天燉湯」。關於味道問題，有網民坦言這是限時產品，應該是想製造話題性而非大賣，不過就疑問如何用湯勺來吃，笑言下次應該挑戰做燒鮮草薄餅等。

（綜合）

相關圖輯：台必勝客推芫茜皮蛋豬血糕薄餅 配搭超驚嚇 勇者實測吐5字真言（01製圖）

台灣必勝客（Pizza Hut）推出芫茜皮蛋豬血糕薄餅，引起網民熱烈討論。（facebook專頁「必勝客 Pizza Hut Taiwan」圖片）

+ 3

有網民實測試食「芫茜皮蛋豬血糕薄餅」後直指薄餅「難吃到靠北」。（facebook群組「爆怨2公社」圖片）

+ 6

👇👇👇台灣男星炎亞綸對芫荽皮蛋豬血糕Pizza的食評👇👇👇

+ 6

↓↓↓ 激死意大利人Pizza合集 ↓↓↓

+ 3

同場加映：薄餅店員偷食Pizza 切2刀再「還原」不被發現 3080萬人看到傻眼【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



薄餅店員偷食Pizza 切2刀再「還原」不被發現 3080萬人看到傻眼