恐怖過芫茜皮蛋豬血糕薄餅！台廚加一種特殊食材變出「驚人美食」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-03 17:30

台灣必勝客近來推出「芫荽皮蛋豬血糕pizza」在網路上爆紅引起話題，台式混搭風的滋味，吸引不少市民搶著試吃，甚至還有相關報導紅到國外。最近有一名師傅卻認為那沒什麼，改加了另一樣食材，讓人看傻眼，該文也吸引超過萬人按讚。

台灣必勝客近年不斷挑戰極限，推出不同創意口味的特色pizza，這次的「芫荽皮蛋豬血糕pizza」，選用雲林小農契種的「芫荽」，為pizza帶來獨特而強烈的香氣，另外搭配上滷香豬血糕、爽口皮蛋，以及香甜的雲林花生粉，藉此達到鹹甜交錯的多層次滋味，也吸引不少網友爭相試吃。

對此網友在Facebook Group《爆料公社》發文，因為最近一直被「芫荽皮蛋豬血糕pizza」洗版，師傅馬上跟她說「米血有什麼，我烤一個厲害的」，結果師傅把「特製pizza」端出來後她相當瞬間無言…

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對此網友在Facebook Group《爆料公社》發文，因為最近一直被「芫荽皮蛋豬血糕pizza」洗版，師傅馬上跟她說「米血有什麼，我烤一個厲害的」，結果師傅把「特製pizza」端出來後她相當瞬間無言，因為上面的食材竟然是「火雞雞子」。

該文一出馬上引起網友熱議，至今已經超過萬人按讚，網友也紛紛留言，「取名為：雙色甜椒伴起司特製焗烤佐特大雞子煎烤pizza」、「一口咬下會爆漿喔！」、「總有一天意大利真的會攻打台灣....」、「正港台灣味」、「感覺很厲害欸」、「這個我可以！」、「妳師傅贏了」、「這個太重本了啦」。

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