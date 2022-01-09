圓圈究竟有冇郁？日本網友超強錯覺圖瘋傳　網民：騙了所有人眼睛

有時即使是肉眼能夠看得到的東西，也未必就是真的，畢竟藉由著某種技術，便能夠製造出錯覺。最近有位日本網友，就分享一段錯覺影片，成功騙到不少人的眼睛，引起網友們的討論。



根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「jagarikin」最近分享一張GIF動圖。圖中有兩個彩色的圓圈，乍看之下，圓圈似乎是朝著圈內的箭頭方向前進著。然而，其實這都只是錯覺而已，實際狀況是兩個圓圈從頭到尾都沒動過，僅僅在原地不停變換顏色而已。

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這位jagarikin網友，其實過去就曾以類似的錯覺原理製作過動圖，這次的圖片則是上一回的加強版。當然這次也成功騙過不少人的眼睛，引起許多網友的驚呼。

▼▼▼睇睇停低的擷圖就發現真係冇郁！▼▼▼

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不少網友就紛紛表示「完全被騙了」、「有誰可以跟我解釋這怎麼一回事嗎」、「圓形部分真的沒有動過嗎」、「我的眼睛啊啊」、「好像把箭頭遮起來還是會覺得在動」、「看得我頭昏眼花的」、「想到這個真是太天才了」、「腦中一片混亂」、「人的眼睛是會騙人的」、「放到兩米外，跟著周邊風景一起看，就能看出沒有在動」。

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